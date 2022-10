Eintracht-Trainer Oliver Glasner war mit dem Spiel in Bochum gelinde gesagt nicht gerade zufrieden.

Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat sich nach dem klaren 0:3 in Bochum auffällig einsilbig präsentiert. Was der Österreicher aber unmissverständlich machte: Er übernimmt die volle Verantwortung für die Niederlage.

Eintracht-Trainer Oliver Glasner war nach der 0:3-Niederlage in Bochum ungewohnt einsilbig. Auf der anschließenden Pressekonferenz wurde der Frankfurter Übungsleiter um ein erstes Statement gebeten. Normalerweise nutzen Trainer das, um das Spiel und seine Entwicklung kurz einzuordnen. Glasner verzichtete darauf komplett.

Stattdessen wiederholte der Österreicher mantraartig das, was er schon Minuten zuvor am ARD-Mikrofon gesagt hatte: "Es ist eine enttäuschende Niederlage, für die ich zu 100 Prozent die Verantwortung übernehme." Es sei immerhin seine Idee gewesen, von einer Dreierkette auf eine Viererkette umzustellen.

Korrekturhinweise fruchten nicht

Das Personal werde ebenfalls vom Trainer aufgestellt und selbst an der fragwürdigen Einstellung seiner Mannschaft wollte der 48-Jährige Schuld gehabt haben. "Es ist meine Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Spieler mit dem richtigen Spirit auf dem Platz stehen, und das war heute nicht der Fall", erklärte Glasner.

Schon während des Spiels war der Coach sichtlich unzufrieden mit dem, was seine Mannschaft da auf den Platz brachte. Glasner sprang aufgeregt an der Seitenlinie auf und ab, versuchte immer wieder, auf das Stellungspiel seines Teams korrigierend einzuwirken. Am Ende: vergebene Liebesmüh.

Viererkette wohl vorerst kein Thema mehr

Es ehrt Glasner, dass er sich nach so einem schwachen Auftritt öffentlich vor seine Mannschaft stellt. Intern wird sich der Österreicher aber sicherlich nicht so einsilbig präsentieren. Glasner war richtig, richtig sauer. Das war unschwer zu erkennen. Die Mannschaft darf sich mindestens auf eine lange Video-Analyse ihrer Fehler freuen.

"Ich bin 100-prozentig davon überzeugt, dass ich mit meinem Trainerteam die richtigen Schlüsse ziehen werde", versprach Glasner. Welche genau das sind, wollte er nicht verraten. Die Viererkette werden die Fans der Eintracht wohl vorerst nicht mehr zu sehen bekommen.