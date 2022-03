Die U19 von Eintracht Frankfurt spielt ein bockstarkes Jahr 2022 in der Bundesliga. Nach sechs Spielen ohne Niederlage ist plötzlich sogar die Meisterschaft drin. Ein Gespräch mit Trainer Jürgen Kramny.

Audiobeitrag Audio Kramny: "Mannschaft ist immer mehr zusammengewachsen" Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die A-Jugend von Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga Süd/Südwest derzeit nicht zu stoppen. Fünf der vergangenen sechs Spielen konnten die Hessen gewinnen. Nur gegen Mainz 05 mussten sie sich in diesem Jahr mit einem Remis begnügen. Die Eintracht ist inzwischen Tabellenvierter. Der Rückstand auf Ligaprimus VfB Stuttgart beträgt nur noch zwei Punkte.

Warum es auf einmal so gut läuft? Weil die Mannschaft inzwischen eingespielt ist und sich vor allem die Abwehr stabilisiert hat, meint Trainer Jürgen Kramny im Interview mit dem hr-sport. Nun gehe es für seine Jungs darum, sich in den finalen vier Saisonspielen zu belohnen.

hessenschau.de: Herr Kramny, Sie haben mit der U19 in den vergangenen sechs Spielen 16 Punkte geholt und sind plötzlich nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellenführer. Woher kommt der aktuelle Höhenflug?

Jürgen Kramny: Wir haben eine gute Vorbereitung gehabt und den Kader ein bisschen verschlankt. Dadurch hat jeder wieder mehr Chancen, auch zu spielen. Wir hatten einen guten Start in die Rückrunde und die Mannschaft ist immer mehr zusammengewachsen. In der Vorrunde war es sicherlich nicht so eingespielt, wie es jetzt der Fall ist. Wir haben aber auch defensive Stabilität in der Viererkette gewonnen und sind nicht mehr so anfällig. Deswegen glaube ich, dass wir eine gute Mischung auf dem Platz haben. Und das hat sich auch in den Ergebnissen widergespiegelt.

hessenschau.de: Vier Spiele sind es noch – was ist diese Saison noch drin?

Kramny: Wir waren Achter, jetzt sind wir Vierter. Jetzt müssen wir noch drei Plätze klettern, dann sind wir auf Platz eins. (lacht) Aber wir müssen natürlich zuallererst unsere Spiele allesamt gewinnen, das wissen wir. Und die anderen müssen straucheln. Der VfB Stuttgart hat zwei Punkte mehr als wir, dazwischen sind noch Augsburg und Nürnberg. An jedem Spieltag kann sich etwas verändern. Wir dürfen keine Federn lassen und die anderen patzen hoffentlich irgendwann.

hessenschau.de: Hatten Sie selbst damit gerechnet, noch mal in den Meisterschaftskampf eingreifen zu können?

Kramny: Wir konnten ja nur das beeinflussen, was unser Spiel und unsere Mannschaft angeht. Dass der VfB jetzt 0:3 in Walldorf und davor gegen den KSC verliert - das sind die sechs Punkte, die der VfB nicht geholt hat und die uns jetzt wieder die Hoffnung geben. Aber so ist nun mal der Fußball. Wir haben auch Federn gelassen, beispielsweise in Darmstadt, wo wir auch nicht hätten verlieren müssen. Im Jugendfußball passiert das aber. Jetzt ist die Endphase und es geht darum, dass die Jungs cool bleiben und sich für eine klasse Saison belohnen.

hessenschau.de: "Cool bleiben" ist wahrscheinlich schon mal eine gute Strategie. Worauf kommt es in den verbleibenden Spielen außerdem an?

Kramny: Das genauso abzurufen, wie es in den vergangenen Spielen der Fall war. Gerade ist auch für uns Länderspielpause und wir hatten vergangenes Wochenende ein Pokalspiel, da haben eher die gespielt, die zuvor nicht so im Einsatz waren. Nun geht es darum, dass wir gut durch die nächsten zwei Wochen kommen. Wir haben mit Luka Hyryläinen und Matteo Bignetti zwei Nationalspieler, die noch ihre Länderspiele haben. Dann müssen wir in der nächsten Woche wieder gut zueinander finden und uns bestmöglich auf Walldorf vorbereiten. Da sollte dann der nächste Sieg her, um weiter dranzubleiben.

hessenschau.de: Wie muss man sich den praktischen Austausch mit der Profiabteilung vorstellen?

Kramny: Wir sind im ständigen Austausch mit den Co-Trainern. In der Länderspielpause werden U19-Spieler von uns hochgezogen, da meldet sich dann meistens Lizenzspielerleiter Timmo Hardung, mit dem wir besprechen, wer wie gebraucht wird. Wir gehen als Trainerteam auch zu den entsprechenden Trainingseinheiten der Profis und schauen uns das an. Dabei kommt man immer in den Austausch, auch mit Oliver Glasner.

hessenschau.de: In der kommenden Saison wird die Eintracht ja auch wieder eine zweite Mannschaft haben. Wie bewerten Sie diese Entscheidung?

Kramny: Ich finde es sehr gut. Für unsere jungen Spieler ist es gut zu wissen, dass sie, wenn sie noch nicht so nah dran sind an der Profimannschaft, trotzdem noch die Möglichkeit zu haben, sich zwei Jahre zu zeigen, sich zu stabilisieren und sich auf den Männerfußball einzulassen. Und dann vielleicht durch eine Hintertür noch mal eine Chance zu bekommen. Es ist oft so, dass der ein oder andere in den zwei Jahren noch andere vom Leistungsvermögen her überholen kann. Deswegen ist die Entscheidung top. Außerdem hat man die Jungs im eigenen Haus und kann jederzeit auf sie zugreifen, auch gerade in so einer Länderspielpause.

hessenschau.de: Im Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht gab es zuletzt einige personelle Umstellungen. Wie haben Sie das erlebt? Kam der Abschied von Andy Möller für Sie überraschend?

Kramny: Wir waren natürlich in ständigem Austausch, deshalb war ich in gewisse Dinge auch eingeweiht. So ist es mit Veränderungen, man muss sich an Neues gewöhnen. Andy Möller ist ein super Typ, ich kam mit ihm sehr gut aus. Aber es ist nun mal so, dass im Fußballgeschäft das Personal des Öfteren wechselt.

hessenschau.de: Ihr Vertrag läuft zum Saisonende aus. Wissen Sie schon, wie es für Sie weitergeht?

Kramny: Das werden wir sehen. Bisher gab es noch keine Gespräche. Ich lasse es auf mich zukommen. Wir haben März, es ist also noch Zeit. Es wird schon noch ein Gespräch geben.

hessenschau.de: Sie wären aber grundsätzlich bereit, bei der Eintracht weiterzumachen?

Kramny: Ja, grundsätzlich macht es mir auf jeden Fall Spaß. Eintracht Frankfurt ist ein klasse Verein, ich habe hier ein gutes Trainerteam und gute Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Ich finde, dass wir die Jungs wirklich vorangebracht haben, individuell und als Mannschaft. Mir macht die Aufgabe Spaß und wenn der Verein Interesse zeigt, mit mir weiterzumachen, kann man da sicherlich gute Gespräche führen.

Das Gespräch führte Sonja Riegel.