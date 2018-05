Die Eintracht ist am letzten Spieltag aus den Europapokal-Plätzen gerutscht. Die Frankfurter verloren am Samstag auf Schalke, Stuttgart besiegte die Bayern und am Ende landeten die Hessen damit auf Rang acht. Nun bleibt der Eintracht nur noch die Hoffnung auf den DFB-Pokal.

Die Eintracht verlor am Samstag auf Schalke mit 0:1 und rutschte damit am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison noch auf Rang acht ab. Guido Burgstaller erzielte in Gelsenkirchen den einzigen Treffer der Partie (26.). Noch bitterer für die Frankfurter waren aber die vier Tore der Stuttgarter beim FC Bayern München. Denn dank dieses Überraschungserfolgs zogen die Schwaben noch an den Hessen vorbei. Das letzte Mal war das Team von Trainer Niko Kovac am 18. Spieltag schlechter platziert als Rang sieben.

Schalke trifft natürlich per Standard

Die Niederlage in der mit 61.585 Zuschauern ausverkauften Schalker Arena war durchaus verdient. Im Gegensatz zum Pokal-Halbfinale liefen die Hausherren die Eintracht von Beginn an extrem früh an – und erstickten so beinahe jeden spielerischen Ansatz der Frankfurter. Zwar gelang S04 aus dem Spiel heraus nicht viel, aber die Gastgeber konnten sich ja auf ihre gefährlichen Standards verlassen.

25 Tore hatten die Schalker vor der Begegnung aus Eckbällen, Freistößen oder Elfmetern erzielt – in der 26. Minute kam das nächste dazu. Daniel Caligiuri servierte Burgstaller den Ball nach einem Freistoß perfekt auf den Kopf und der Österreicher versenkte zur Führung.

Jovic und da Costa lassen beste Gelegenheiten aus

Auch nach diesem Rückschlag – und den zunehmend schlechter werdenden Meldungen aus München – konnten die Frankfurter offensiv lange nicht zulegen. Zwar wechselte Eintracht-Coach Kovac noch Ante Rebic, Jonathan de Guzman und Luka Jovic ein, doch erst in den letzten Minuten brachten die Frankfurter eine anständige Offensive zustande. Die besten Gelegenheiten ließen Jovic (73.), Danny da Costa (77.) und Rebic (89.) aber verstreichen.

Dass das Spiel am Ende nur 0:1 aus Frankfurter Sicht endete, dafür konnten sich die Hessen beim scheidenden Keeper Lukas Hradecky bedanken. Der Finne parierte mehrfach stark - etwa in der 67. Minute im direkten Duell gegen Caligiuri - doch die Niederlage und damit den Absturz auf Rang acht konnte auch er nicht verhindern.

Weitere Informationen Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0) Schalke: Fährmann (46. Nübel) - Stamboli, Stambouli, Naldo, Kehrer - Caligiuri, McKennie, Goretzka, Oczipka (68. Teuchert) - Harit - Burgstaller, Konoplyanka (56. Baba)



Frankfurt: Hradecky - Fernandes (46. de Guzman), Russ, Salcedo - da Costa, Mascarell, Willems - Wolf, Boateng - Haller (65. Jovic), Gacinovic (46. Rebic)



Tore: 1:0 Burgstaller (26.)



Gelbe Karten: - / Salcedo, Mascarell



Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 61.585 Ende der weiteren Informationen

