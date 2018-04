Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste des dänischen Nationaltorhüters Frederik Rönnow gesichert. Die Entscheidung ist wohl auch das Ende des monatelangen Hickhacks um die Zukunft des bisherigen Keepers Lukas Hradecky.

Schon länger wurde es spekuliert, nun ist es fix: Der dänische Nationaltorhüter Frederik Rönnow wechselt zur kommenden Saison zu Eintracht Frankfurt. Das hat der Verein am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Der 25-Jährige erhält einen Vierjahresvertrag. Nur der obligatorische Medizincheck steht noch aus.

Rönnow kommt mit Europapokal-Erfahrung

Rönnow steht aktuell noch beim dänischen Erstligisten Bröndby IF unter Vertrag. Dort hat er bereits 110 Pflichtspiele bestritten und sich auch für die Nationalelf empfohlen. Sieben Mal hütete er das Tor der Dänen. Bei seinem vorherigen Verein Esbjerg IF hat Rönnow auch schon acht Europa-League-Spiele bestritten. Eine Erfahrung, die sie bei der Eintracht sicher gerne sehen.

"Wir haben unsere stets guten und konstruktiven Gespräche mit Bröndby IF heute zu einem positiven Ende geführt und sind uns auch mit dem Spieler über einen Wechsel einig“, sagte Fredi Bobic. Der Eintracht-Sportvorstand war gemeinsam mit Sportdirektor Bruno Hübner nach Kopenhagen gereist, um die Gespräche mit den Klubverantwortlichen des dänischen Traditionsvereins zu führen: "Mit Frederik Rönnow haben wir eine wichtige Planstelle geschlossen. Wir sind von ihm und seinen Qualitäten total überzeugt."

Hradecky wohl weg

Die Verpflichtung Rönnows dürfte gleichzeitig den endgültigen Abschied von Lukas Hradecky bedeuten. Der Vertrag des bisherigen Keepers läuft im Sommer aus, Angebote für eine Verlängerung hatte Hradecky abgelehnt. Eintrachts Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund und Leverkusen sollen Interesse am Finnen haben.

Wie nun Rönnow, so kam auch Hradecky damals von Bröndby IF. In seinen drei Jahren bei der Eintracht reifte er zu einem Leistungsträger zwischen den Pfosten. Sein Marktwert stieg in dieser Zeit von 2,5 Millionen auf rund acht Millionen Euro . Zuletzt zeigte Hradecky jedoch einige Unsicherheiten. Er gab an, dass diese auch mit den Diskussionen um seine Vertrags-Situation zu tun hatten.

Sendung: hr-iNFO, 12.04.2018, 16 Uhr