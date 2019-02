Spiele im Drei-Tage-Rhythmus und hochklassige Gegner in Serie haben der Eintracht ordentlich zugesetzt. Vor dem Fußball-Feiertag gegen Donezk will Verteidiger Evan N'Dicka von Abnutzungserscheinungen aber nichts hören.

"Leicht enttäuscht" sei er gewesen, brachte Evan N'Dicka rückblickend seine Gefühlslage nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach zum Ausdruck. Durch einen späten Gegentreffer hatten sich die Frankfurter die drei Punkte noch nehmen lassen. Ein Sieg, das muss fairerweise erwähnt werden, wäre gegen einen spielstarken Tabellendritten allerdings auch sehr schmeichelhaft gewesen. So stehen nun vier Liga-Unentschieden in Folge und ein weiteres im Europacup in der jüngsten Bilanz.

Frei nach dem Motto "neue Woche, neues Glück" war Verteidiger N'Dicka am Montag bemüht, den Frust abzuschütteln und den Fokus auf das Rückspiel gegen Schachtar Donezk am Donnerstag zu richten. Vor allem die Aussicht auf ein volles Haus und die altbewährt-fantastische Heimspielstimmung lassen den Franzosen optimistisch auf Donnerstag blicken. "Es wird auf jeden Fall ein großes Spiel mit hoher Intensität und ein großer Fußballmoment für uns alle", sagte N'Dicka.

An der Seite von Lehrmeister Hasebe gesetzt

Auf den 19-Jährigen wird gegen die Ukrainer wie eigentlich immer seit seiner Ankunft im Sommer eine Schlüsselrolle zukommen. N'Dicka ist seit Saisonbeginn als wichtiger Baustein in der Defensive gesetzt und glänzt durch eine für sein Alter außergewöhnliche Abgeklärtheit. Dabei profitiert er auch von der Anwesenheit Makoto Hasebes, der als zentraler Mann der Dreier-Abwehrkette die Kommandos vorgibt und gleichzeitig als Ruhepol fungiert, wenn der Druck wie zuletzt bei Donezk (2:2) und gegen Gladbach steigt.

Eine Pause gibt es aber dennoch nicht. Weder für die Eintracht noch für N'Dicka. Vor dem bereits fünften Pflichtspiel im Februar wird bei der Eintracht daher auch der Faktor Kraft immer mehr zum Thema. So seien einige Körner zwischen der Rückreise aus der Ukraine und dem Spiel gegen Gladbach verloren gegangen, mutmaßte Sportvorstand Fredi Bobic, der vermutete, dass "vielleicht ein bisschen die Frische gefehlt" habe.

N’Dicka: Chancen gegen Donezk 50:50

Als Ausrede wollte N'Dicka Reisestress und Doppelbelastung aber keineswegs zählen lassen. "Wir müssen mit der Müdigkeit leben. Und wir müssen und wollen unsere Spiele erfolgreich bestreiten." Einen Sieg braucht es zum Weiterkommen in der Europa League übrigens nicht unbedingt: Auch ein 0:0 oder 1:1 würde den Hessen zum Einzug ins Achtelfinale reichen. Für N'Dicka ein machbares Ziel: "Ich schätze die Chancen noch immer auf 50:50 ein."