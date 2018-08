Die Frankfurter Eintracht beweist bei der Umsetzung ihres neuen Spielsystems noch große Schwächen. Für Trainer Adi Hütter wird es ein Wettlauf gegen die Zeit.

Gut gemeint ist bekanntlich nicht selten das Gegenteil von gut gemacht. Eine vermeintlich richtige Idee zum falschen Zeitpunkt - schwups endet der Tatendrang schnurstracks im Misserfolg. Im Fall der Frankfurter Eintracht führte diese Art Übereifer gerade zu einer Testspielpleite gegen den FC Empoli.

Das neue Pressing-System krankt noch gewaltig. Und das nicht etwa, weil sich die hessischen Bundesliga-Profis für die intensive Spielidee ihres neuen Trainers Adi Hütter zu schade wären. Im Gegenteil: "Wir können nicht auf jeden Ball hinlaufen, das haben die Spieler versucht", analysierte der Coach das 0:2 gegen den italienischen Serie-A-Aufsteiger. Eine knappe halbe Stunde ließ es sich gut an, dann schwand mit den Kräften auch die taktische Disziplin.

Ungleich mehr Risiko

Empoli machte in der Folge das, was italienische Mannschaften am besten können: So verteidigten ordentlich, warteten auf die immer häufiger werdenden Fehler ihres Gegners und konterten diesen aus. Ganz ähnlich hatte es die Eintracht in den vergangenen Jahren unter Ex-Trainer Niko Kovac übrigens auch praktiziert.

Dass der von Hütter propagierte Stil bei aller Attraktivität ungleich mehr Risiko birgt, ist klar. In der aktuellen Abstimmung zwischen den Frankfurter Mannschaftsteilen kommt der neue Offensiv-Mut aber eher einem Himmelfahrtskommando gleich. "Wenn alles super funktionieren würde, wäre ich natürlich happy, aber das ist noch nicht der Fall", meinte Hütter zurückhaltend kritisch. Zu viele einfache Ballverluste, zu große Lücken zwischen den Mannschaftsteilen, zu wenig Struktur in der Schaltzentrale: Die Mängelliste ist lang. "Daran gilt es zu feilen", so Hütter.

Bosz und Zorniger als mahnende Beispiele

Im Trainingslager in Gais bläut der Coach seinen Spielern zwei Mal täglich seine Vorstellungen ein. Gerade die Offensiv-Akteure haben ihre helle Freude. "Ich mag das, was er will von uns", gestand etwa Mijat Gacinovic, der seine Kreativität im Mittelfeld jetzt mehr entfalten darf als noch unter Kovac. "Es wird besser und besser. Wir sehen jetzt, was der Trainer will", sagte der Serbe hoffnungsfroh.

Die entscheidende Frage wird dennoch sein, wie lange die Hessen für eine erfolgreiche Umsetzung benötigen. Nicht selten musste manch stürmisches Konzept im Bundesliga-Alltag schnell überarbeitet werden – oder endete wie in den vergangenen Jahren etwa bei Peter Bosz (Dortmund) oder Alexander Zorniger (Stuttgart) offensiv im Fiasko.

Hasebe empfiehlt Verstärkungen

Für den erfahrenen Makoto Hasebe, der gegen Empoli als Libero in der Abwehrreihe fungierte, ist es zu früh, um Alarm zu schlagen. Neben der aktuellen Müdigkeit sei die Kommunikation ein Punkt, an dem man arbeiten müsse, so der Japaner: "Wir probieren eine neue Taktik aus, dafür müssen wir mehr auf dem Platz miteinander sprechen."

Und vielleicht würde auch die eine oder andere Verstärkung den Entwicklungsprozess noch etwas beschleunigen. "Wir haben schon genug Qualität in der Mannschaft, aber natürlich wäre noch mehr auch ganz gut", sagte Hasebe als gut gemeinten Ratschlag.