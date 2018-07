Das hatten die tapferen Japaner wirklich nicht verdient. In letzter Sekunde kommt im WM-Achtelfinale das Aus gegen Belgien. Eintrachts Defensivmann Makoto Hasebe ist völlig bedient.

Mit leerem Blick und stockender Stimme rang Makoto Hasebe nach dem brutalen WM-Aus mit Japan um Worte. "Ich bin sehr traurig und kann gar nicht sagen, was in mir vorgeht. Das ist zu schwierig", sagte der Musterprofi vom DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt über die 2:3 (0:0)-Niederlage im Achtelfinale gegen Belgien.

94 Minuten hatten die Blauen Samurai dem Favoriten einen heroischen Kampf geliefert, doch am Ende mussten sie die vorzeitige Heimreise antreten. "Wir haben gezeigt, dass wir sehr gut Fußball spielen können. Aber leider hat das Ergebnis nicht gestimmt", stellte Hasebe frustriert fest.

Tor von Ex-Frankfurter Inui reicht nicht

Auch im dritten Anlauf wurde es nichts mit dem erstmaligen Einzug in ein WM-Viertelfinale. Dabei schienen die Kicker aus dem Land des Lächelns auf bestem Weg dorthin. Genki Haraguchi (48. Minute) vom Bundesligisten Hannover 96 und der Ex-Frankfurter Takashi Inui (52.) befeuerten mit ihrem Doppelschlag zum 2:0 die kühnsten Träume.

Doch nach dem Ausgleich durch Jan Vertonghen (69.) und Marouane Fellaini (74.) schafften es die Japaner nicht einmal mehr in die Verlängerung, weil sie in der Nachspielzeit alles auf eine Karte setzten. Nacer Chadli bestrafte dies mit seinem Kontertor.

"Das Leben geht weiter"

Hasebe attestierte seiner Mannschaft hinterher eine "tolle Leistung", die aber durch die brutale Effizienz der Belgier zerstört wurde. Nach einer der bittersten Niederlagen in seiner langen Karriere will der Frankfurter Defensivstratege erst einmal abschalten. "Ich brauche jetzt erst einmal ein bisschen Ruhe." Hasebe fliegt nach Japan, "um den Körper und Kopf freizubekommen".

Für Hasebe war es wahrscheinlich die letzte Weltmeisterschaft. Schließlich ist der defensive Mittelfeldspieler schon im fortgeschrittenen Herbst seiner Fußballer-Laufbahn. "Ich muss natürlich darüber nachdenken. Ich bin 34 Jahre alt", ließ Hasebe offen, ob er seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzen wird. Zum Abschied in den dreiwöchigen Sonderlaub meinte der Japaner in bester Dragoslav-Stepanovic-Manier: "Das Leben geht weiter."