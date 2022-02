Die Null steht bei Eintracht Frankfurt in Köln erneut auf der falschen Seite. Zum dritten Mal schon in der Rückrunde geht die Offensive der Hessen leer aus. Es gibt viel zu tun für Trainer Oliver Glasner.

Der Frust bei Oliver Glasner? Er war riesengroß nach der Niederlage von Eintracht Frankfurt beim 1. FC Köln. "Es wirkt so, als wären Sie erstmals richtig sauer auf ihre Mannschaft", wurde der Österreicher gefragt. Glasner erwiderte mit gequältem Lächeln: "Sie haben eine gute Menschenkenntnis..."

Der Blick auf die Statistik im Jahr 2022 ist ein schmerzhafter aus Eintracht-Sicht. Jeweils ein Sieg und Remis, bereits vier Niederlagen, erst sechs erzielte Tore, dafür aber schon elf Gegentreffer. Der Fehlstart ist nach dem 0:1 in Köln perfekt, zum dritten Mal in der sechsten Partie steht die Null auf der falschen Seite.

Die Balance fehlt, die Leichtigkeit ebenfalls. Der starke Zwischenspurt zum Ende der Hinrunde ist beinahe schon vergessen. Das Team ist im Tabellen-Mittelfeld angekommen, die Europapokalplätze liegen bereits sechs Punkte entfernt. Vor allem die Offensive rückt in den Fokus. Diese fünf Probleme muss Glasner in den Griff bekommen:

1. Die Effizienz fehlt

Die Eintracht hat Probleme, sich Großchancen herauszuspielen. Gegen Köln ließen sich die gefährlichen Situationen an einer Hand abzählen. Sebastian Rodes Schuss wurde von der Linie gekratzt, Jesper Lindström und Daichi Kamada bekamen in guter Position ihre Querpässe nicht zum Kollegen.

Doch ansonsten? Es passiert wenig im Strafraum der Eintracht-Gegner. "Uns fehlt die Effizienz, die wir im Herbst hatten", gab Glasner zuletzt zu. Doch um überhaupt zuschlagen zu können, brauchen die Frankfurter Chancen. Und diese gab es zuletzt zu selten. Nur im Duell in Augsburg hatte die Eintracht im tristen Winter 2022 eine höhere xG-Rate (Expected Goals) zu verzeichnen. Die Frankfurter haben somit zwei Probleme: Sie haben kaum Möglichkeiten und versieben diese wenigen dann noch.

2. Den Offensivleuten fehlt die Form

Jesper Lindström? Trifft falsche Entscheidungen in den wichtigen Momenten. Filip Kostic? Sucht aktuell seine Form, die letzte Torbeteiligung hatte der Serbe gegen Borussia Dortmund. Daichi Kamada? Wurde nach Einwechslung wieder ausgetauscht. Rafael Borré? Reibt sich auf, wartet seit fünf Begegnungen auf einen Treffer.

Sechs Tore 2022 unterbieten nur noch der VfB Stuttgart und Hertha BSC (jeweils fünf Tore). Das Spielglück ist anhandengekommen, die in der Hinrunde inflationär gefallenen Last-Minute-Tore fehlen. Coronainfektionen und Verletzungspäuschen taten ihr Übriges. Die individuelle Klasse der Offensivspieler kommt so nicht zum Tragen.

3. Aus dem Spiel heraus fehlt Gefahr

Vier von sechs Eintracht-Toren in der Rückrunde fielen im Anschluss an einen ruhenden Ball, zudem wurde der Distanzschuss von Ajdin Hrustic in Stuttgart unhaltbar abgefälscht. Die Eintracht findet nur selten den Weg in die Box, der (vor-)letzte Pass geht häufig daneben.

Die Pass-Klatsch-Pass-Stafetten, mit denen in der Hinrunde noch Tore gegen Leverkusen oder Mainz fielen, gibt es kaum zu bewundern, die tiefen Pässe von Djibril Sow werden vom Gegner unterbunden. Wenn zudem Ecken und Freistöße verpuffen, gibt es kaum noch gefährliche Situationen.

4. Das Element Kamada fehlt

Eingewechselt zur Pause, wieder raus kurz vor Schluss und nach Abpfiff noch ein mehrsekündiger, öffentlichkeitswirksamer Anpfiff vom Trainer auf dem Feld: Kamada erlebte einen rabenschwarzen Abend in Köln. Der 25-Jährige verlor alle seine drei Zweikämpfe, er agierte bei der einzigen Großchancen im zweiten Durchgang zu schlampig und eröffnete den Weg zum Gegentreffer mit einer unglücklichen Aktion im Mittelfeld.

Doch die Eintracht benötigt einen Kamada in Topform. In der Vorsaison war der Nationalspieler mit fünf Toren und 15 Vorlagen ein Schlüssel zum Erfolg. Doch von dieser Rolle ist Kamada derzeit weit entfernt. Ein Assist und zwei Tore in der Bundesliga entsprechen nicht seinem eigenen Anspruch. Dabei wäre "der Raumdeuter" gerade in den Partien, wo es nur wenige Szenen gibt, so wichtig. Ein Muskelfaserriss brachte ihn aus dem Tritt, Glasners Entscheidung wird das Selbstvertrauen nicht stärken.

5. Wann hilft Knauff?

Ansgar Knauff hoffte in Köln auf sein Startelfdebüt. Die Leihgabe von Borussia Dortmund will am Main durchstarten, dem Team schnellstmöglich helfen. Doch Glasner verzichtete komplett auf den rechten Außenbahnspieler. Der Coach bergründete dies mit Blick auf Standardsituationen: "Mit Timothy Chandler und Danny da Costa wollten wir Physis und Körpergröße dagegenhalten können, weil wir in unserer Offensive und in unserem zentralen Mittelfeld wenig Körpergröße haben."

Eine klare Ansage von Glasner. Das Problem mit der Körpergröße lässt sich vorerst nicht mehr beheben, schließlich ist das Transferfenster geschlossen. Die Baustelle rechte Seite bleibt somit trotz Neuzugang geöffnet. Knauff bringt zwar Tempo mit, er kann Eins-gegen-Eins-Situationen kreieren. Für die von Glasner geforderte Körperlichkeit steht der 20-Jährige aber nicht. Es passt zur aktuellen Lage der Eintracht-Offensivabteilung, die in drei Partien 2022 ohne Treffer blieb und weiterhin auf den ersten Heimsieg des Jahres wartet. Die Arbeit für Glasner - sie wird nicht weniger.