Eintracht Frankfurt verstärkt sich für die kommende Saison in der Defensive und verpflichtet Willian Pacho von Royal Antwerpen. Der 21-Jährige unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Der erste Neuzugang ist da: Eintracht Frankfurt hat am Donnerstag die Verpflichtung von Innenverteidiger Willian Pacho bestätigt. Der 21-Jährige wechselt vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen an den Main und erhält einen Vertrag bis Sommer 2028. Das teilten die Hessen mit.

"Willian ist noch jung, bringt aber schon jetzt internationale Erfahrung mit. Vor allem seine Schnelligkeit und Zweikampfstärke zeichnen ihn aus", freute sich Sportvorstand Markus Krösche über den Transfer.

Pacho könnte N'Dicka ersetzen

Wie hoch die Ablösesumme für Pacho ist, wurde nicht bekannt. Sie soll aber bei rund neun Millionen Euro liegen. Der 1,87 Meter große Linksfuß war in Antwerpen unangefochtener Stammspieler und könnte in Frankfurt den abwanderungswilligen Evan N'Dicka ersetzen. "Für uns ist er ein wichtiger Transfer für die kommende Saison", so Krösche.

Pacho, der seine Laufbahn bei Independiente del Valle in Ecuador begann und erst im vergangenen Sommer den Sprung nach Europa gewagt hatte, ist seit Dienstag offiziell Nationalspieler seines Heimatlandes. Beim 2:1-Sieg gegen Australien gelang ihm direkt ein Tor.