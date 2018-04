Es ist offiziell: Niko Kovac verlässt Eintracht Frankfurt zum Saisonende und wird Cheftrainer beim FC Bayern. Er macht dabei von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch.

Nun also doch: Die Zeit von Trainer Niko Kovac bei Eintracht Frankfurt geht in wenigen Wochen zu Ende. Wie der FC Bayern am Freitag bestätigte, wird Kovac seinen bis 2019 laufenden Vertrag in Frankfurt nicht erfüllen und nach der Saison zum FC Bayern wechseln. Beim Rekordmeister unterschreibt der Kroate einen Dreijahresvertrag, die Ablösesumme soll dank einer Ausstiegsklausel bei rund 2,2 Millionen Euro liegen.

"Niko Kovac wird ab dem 1. Juli 2018 neuer Trainer des FC Bayern", wird Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic in einer Mitteilung zitiert. "Niko war Spieler bei Bayern, er kennt die handelnden Personen sowie die Strukturen und die DNA des Klubs sehr gut. Wir sind überzeugt, dass er der richtige Trainer für die Zukunft des FC Bayern ist."

Eintracht sucht neuen Trainer

Noch vor wenigen Tagen hatte Kovac betont, dass es keinen Grund gebe, an seinem Verbleib zu zweifeln. "Stand jetzt bin ich bis 2019 hier Trainer." Kurz vor dem wichtigen Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) in Leverkusen und dem DFB-Pokalhalbfinale am Mittwoch auf Schalke ist das nun aber Makulatur. Die Eintracht muss sich einen neuen Trainer suchen.

Kovac und Sportvorstand Fredi Bobic werden sich um 15 Uhr in einer Pressekonferenz äußern. Diese war am Vormittag kurzfristig um zwei Stunden verschoben worden. Von der Eintracht gibt es bislang kein offizielles Statement.