Schafft Eintracht Frankfurt als Siebter der Bundesliga den Sprung in die Euro League, droht ein anstrengender Sommer. Statt einer ordentlichen Vorbereitung auf die neue Saison könnten Reisen nach Moldawien, Estland oder Israel anstehen.

Spieler, Anhänger, Angestellte: Bei Eintracht Frankfurt träumen alle von Europa. Nach dem 3:0-Sieg gegen den Hamburger SV fehlt den Hessen nur noch ein Sieg auf Schalke, beziehungsweise etwas Schützenhilfe, um sich für die Europa-League zu qualifizieren. Auf Twitter nutzen Eintracht-Fans dieser Tage den Hashtag #Sieben. Der Gedanke dahinter: Verteidigen die Frankfurter auch am letzten Bundesligaspieltag den siebten Tabellenplatz, spielen sie in der kommenden Saison europäisch. Träume sind das eine, die Realität ist aber etwas ganz anderes. Deshalb hier ein Ausblick darauf, was die Eintracht als Siebter tatsächlich erwartet.

Weitere Informationen heimspiel! im hr-fernsehen heimspiel! am Samstag, Samstag, 17.15 Uhr

heimspiel! Bundesliga, Sonntag, 21.45 Uhr

heimspiel! am Montag, Montag, 23.15 Uhr Ende der weiteren Informationen

Die Hessen würden in der 2. Qualifikationsrunde der Europa-League einsteigen. Danach gilt es drei Runden zu überstehen, bevor man sich für die Gruppenphase qualifiziert. Die Saison begänne für die Adlerträger bereits am 26. Juli. Mögliche Gegner sind noch etwas schwer auszumachen, es könnte aber etwa der Gewinner des weißrussischen Pokalwettbewerbs (Bate Borisov und Dinamo Brest stehen im Finale) oder Tschichura Satschere sein, sollten die Georgier die erste Quali-Runde überstehen.

Mit 12.000 Fans nach Luhansk?

Und auch danach wird es nicht unbedingt attraktiver, wie die Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zeigen. Da spielte in der 3. Quali-Runde etwa der SC Freiburg vergangenes Jahr gegen NK Domzale (Slowenien) oder Hertha BSC im Jahr davor gegen das immerhin etwas bekanntere Bröndby aus Dänemark. In der "Playoff" genannten vierten Runde schaltete Borussia Dortmund im Jahr 2015 den Wolfsberger AC (Österreich) aus.

Ob nun Slowenien, Moldawien oder Irland: Reisestress scheint programmiert. Im "worst case"-Szenario tingeln die Frankfurter im Sommer zwischen Israel, Estland und Portugal umher. Ob der Eintracht auch 12.000 Supporter ins ostukrainische Luhansk folgen? Das wäre zumindest mal ein Statement, um zu zeigen, wie sehr man sich wirklich über den siebten Platz gefreut hat.

Enger Terminkalender

Nebst Reisestrapazen steht den Frankfurtern in jedem Fall eines ins Haus: Zeitnot. Vom 7. bis zum 15. Juli reist der Eintracht-Tross geplanterweise ins Trainingslager in die USA. Mit einem neuen Trainer. Ob dann schon alle Nationalspieler mit an Bord sind, hängt vom Abschneiden ihrer Nationalmannschaften bei der WM ab. Das Finale in Russland steigt am 15. Juli. Am 26. Juli ginge es dann direkt los mit der Europa-League-Qualifikation. Beißen sich die Hessen bis in die Playoffs durch, zieht sich die Quali bis zum 30. August hin. Eine Woche vorher, am 24. August, beginnt die neue Bundesliga-Saison.

Übrigens: Gewinnt die Eintracht das Pokalfinale gegen Bayern München, oder schaffen die Frankfurter doch noch den Sprung auf Rang sechs, startet das Abenteuer Europa direkt in der Gruppenphase. Die Bayern sind natürlich haushoher Favorit, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Montag, 07.05.2018, 23.15 Uhr