Durch Geisterspiel und Stadtverbot wird tausenden Fans von Eintracht Frankfurt das Erlebnis Europapokal in Marseille genommen. Wie wirkt sich das auf das Bild vor Ort aus? Unser Reporter hat fünf Eindrücke gesammelt und dokumentiert.

Es fehlt etwas (eine ganze Menge)

Ein Europapokal-Auswärtsspiel der eigenen Mannschaft besuchen - es ist eines der schönsten Erlebnisse, die ein Fußballfan haben kann. Voller Vorfreude Flug und Hotel buchen, Urlaub einreichen und los geht‘s. Ein paar Tage vorher anreisen, Land und Leute kennenlernen, Fußball mit Sightseeing verbinden. Dann, am Spieltag, die Bars und Kneipen bevölkern, sich auf das Match am Abend einstimmen und irgendwann nach Abpfiff die Heimreise antreten. Hätte es alles geben können. Vermutlich auch trotz des Geisterspiels, ganz offensichtlich aber nicht mit Aufenthaltsverbot.

Rund um den ersten Europa-League-Spieltag der neuen Saison fühlt sich Marseille an wie an einem gewöhnlichen Urlaubstag. Die Sonnenstrahlen schicken sommerliche 30 Grad Richtung Erde, rund um den Vieux Port ("Alter Hafen") vertreiben sich Touristen und Einheimische die Zeit. Die Masten von hunderten von Segelyachten zeichnen ein malerisches Bild, und zum Abend hin füllen sich Restaurants und Bistros mit Menschen. Um hier etwas zu finden, das mit Eintracht Frankfurt zu tun hat, muss man schon sehr genau hinschauen.

Es gibt sie: die Unerschütterlichen

Im Fenster einer Ferienwohnung, wir befinden uns immer noch im Vieux Port, taucht plötzlich eine Fahne mit dem Eintracht-Adler auf. Mit Markus und Christian vom Fanclub "Kultstadtlümmelz" aus Wiesbaden haben sich immerhin zwei Frankfurt-Anhänger auf den Weg an die französische Mittelmeerküste gemacht. Einen Tag vor dem Spiel, und das ist das Besondere, trauen sie sich in Fankleidung in die City. Farben und Schriftzüge sind zwar dezent, aber gut zu erkennen.

"Wir lassen uns den Spaß von der UEFA nicht nehmen", sagt Christian - und spricht damit aus, was vermutlich viele Eintracht-Fans in diesen Tagen denken: Der Fußball gehört uns, und wenn uns das Los nach Marseille führt, dann fliegen wir eben nach Marseille. "Bei den Auswärtsspielen vor fünf Jahren hatten wir einen Riesenspaß." Am Donnerstagabend, wenn das Spiel um 18.55 Uhr im Stade Vélodrome angepfiffen wird, werden Markus und Christian inkognito in einer Bar sitzen und die Partie vor dem Fernseher verfolgen. Wie sie ein 3:0 ihrer Mannschaft feiern würden? "Gediegen." Schließlich geht es ja um die eigene Sicherheit.

Trapp fühlt sich wohl – ist aber nicht komplett happy

Rund drei Jahre, zwischen 2015 und Sommer 2018, war Kevin Trapp zuletzt für Paris St.-Germain tätig. Dass der gebürtige Saarländer der französischen Sprache mächtig ist, hatte er damals bei seinem Wechsel zu PSG schon in Aussicht gestellt. Und nun in eindrucksvoller Weise bewiesen. Ohne auf die Übersetzung der Dolmetscherin zu warten, beantwortete der Torhüter Fragen von französischen Journalisten in ihrer Landessprache. Ein Zeichen dafür, dass er sich bei seiner vorübergehenden Rückkehr nach Frankreich wohl fühlt. Wirklich happy ist er aber nicht.

Die Tatsache, dass das imposante Stadion mit Platz für rund 60.000 Zuschauer leer bleiben wird, spielt in der mentalen Vorbereitung auf das Duell mit Olympique eine Rolle. "Für beide Mannschaften ist es anders, weil es ein leeres Stadion ist", sagt Trapp. "Ich glaube, wir hätten 10.000 mitbringen können. Es wäre von beiden Seiten eine super Partie gewesen. Schade, dass es in so einem Spiel in der Euro League nicht klappt."

Das Thema Sicherheit ist allgegenwärtig

Rund um das Spiel und das Stadion sowie im Stadtbild könnte das Thema Sicherheit in den Stunden vor dem Anpfiff vermutlich eine Rolle spielen. Das merken schon alle, die am Flughafen den Flieger verlassen und Minimum 20 Minuten für eine bei EU-Reisen unübliche Passkontrolle einplanen müssen. Dass die Sicherheitslage in Folge mehrerer Terroranschläge seit 2015 in Frankreich angespannt ist, wird auch bei der Fahrt in die Stadt deutlich.

Die Verkehrskontrolle eines Moped-Fahrers durch gleich vier (!) Polizisten muss nun wahrlich nichts mit Fußball oder gar Terrorabwehr zu tun haben, ist dennoch aber ein treffendes Bild für die Situation. An mehreren Stellen der Stadt sind weitere Polizisten in voller Montur postiert, und das Stadion ist bereits einen Tag vor dem Spiel mit rot-weißem Baustellenband abgesperrt.

Sanktionen können nicht die Lösung sein

Und dennoch: Wer all diese Eindrücke zusammenrechnet, der kann eigentlich nur zu einem Fazit kommen: Sanktionen, wie sie die UEFA mit Geisterspiel und Kollektivstrafe gegen Olympique Marseille und damit auch gegen Eintracht Frankfurt verhängt hat, können keine Lösung sein. Das Aufenthaltsverbot für Frankfurt-Fans kommt da noch oben drauf und hatte sich bis Mittwoch noch nicht einmal in jede Bar in Marseille rumgesprochen.

Manch ein Kneipenbesitzer stellte sich bis zuletzt auf einen großen Andrang ein, insbesondere am Donnerstagabend. Und wird nun genauso enttäuscht wie all die tausenden Eintrachtler, denen das Erlebnis Europapokal in Marseille genommen wurde. Dass ein derart imposantes Stadion wie das Stade Vélodrome zum Auftakt der Gruppenphase leer bleiben muss, ist des Fußballs eigentlich nicht würdig.

