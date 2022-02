Nach den Entscheidungen in den Playoffs steht fest: Eintracht Frankfurt könnte im Achtelfinale der Europa League auf den FC Barcelona treffen. Neben den Katalanen gibt es aber noch weitere attraktive Lose.

Ein Hauch von Champions League in der Europa League: Eintracht Frankfurt winken im Achtelfinale der Europa League, das am Freitag ausgelost wird, eine Reihe prominenter Gegner. Der größte Name ist mit Sicherheit der FC Barcelona, der sich in den Playoffs am Donnerstag gegen den SSC Neapel durchsetzte. Aber auch die Glasgow Rangers oder Atalanta Bergamo klingen nicht ganz schlecht.

Wer sich sonst noch durchgesetzt hat? Und wann es wie weitergeht? Das Wichtigste im Überblick.

Was sind die möglichen Gegner?

Nachdem sich Eintracht Frankfurt als einer von insgesamt acht Gruppenersten bereits im Dezember fürs Achtelfinale qualifiziert hatte, zogen am Donnerstag acht weitere Teams nach und lösten in den Playoffs weitere Tickets für die Runde der besten 16. Die möglichen Gegner der Eintracht im Überblick:





Glasgow Rangers

FC Barcelona

Betis Sevilla

Sporting Braga

FC Sevilla

Atalanta Bergamo

FC Porto

Wann findet das Achtelfinale statt?

Die Achtelfinal-Partien steigen am 10. und am 17. März, die Eintracht tritt als einer der acht Gruppensieger definitiv zuerst auswärts an. Bei den Anstoßzeiten gibt es genau zwei Möglichkeiten: Entweder Frühschicht um 18.45 Uhr oder Spätschicht um 21 Uhr. Das Viertelfinale wird dann am 7. und 14. April ausgespielt.

Wie viele Fans dürfen beim Heimspiel dabei sein?

Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung dürfen das Heimspiel am 17. März insgesamt 25.000 Zuschauer und Zuschauerinnen besuchen. Eine offizielle Meldung dazu gibt es noch nicht, auch der Vorverkauf wurde noch nicht gestartet.

Wann wird genau ausgelost?

Die Auslosung steigt am Freitag zur Mittagsessenzeit um 12 Uhr, wie immer im schweizerischen Nyon. In Topf 1 sind die gesetzten Teams, also alle acht Gruppensieger. Neben der Eintracht sind das Roter Stern Belgrad, Galatasaray Istanbul, Bayer Leverkusen, Olympique Lyon, AS Monaco, Spartak Moskau und West Ham United.

Gibt es Teams, auf die die Eintracht nicht treffen kann?

Ein Bundesliga-internes Duell ist nicht möglich. Heißt: Ein Aufeinandertreffen mit RB Leipzig wird es nicht geben.

Wer sind die anderen Gruppensieger?

Roter Stern Belgrad

Galatasaray Istanbul

Olympique Lyon

AS Monaco

Spartak Moskau

West Ham United

Wie war das mit der Auswärtstorregel?

Die wurde abgeschafft. Heißt: In der K.o.-Phase zählen Auswärts-Tore in der Endabrechnung genauso viel wie im eigenen Stadion geschossene Treffer. Beispiel: Nach einem 2:0 im Hinspiel und einem 1:3 im Rückspiel geht es ab sofort in die Verlängerung.

Wo steigt eigentlich das Finale?

Das große Finale findet am 18. Mai statt und wird in Sevilla ausgetragen. Der Sieger des Endspiels erhält nicht nur einen 15 Kilogramm schweren Pokal und 40 Gold-Medaillen. Als Krönung gibt es auch noch einen Platz in der Champions League obendrauf.