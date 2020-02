Noch steht Eintracht Frankfurt nicht im Achtelfinale der Europa League. Einen möglichen Gegner gibt es aber schon. Was die Auslosung für die reisefreudigen Hessen bedeutet, ist wegen des Coronavirus noch offen.

Im Falle eines Weiterkommens in der Europa League trifft Eintracht Frankfurt auf den FC Basel. Das ergab die Auslosung der UEFA am Freitag im schweizerischen Nyon.

Das Hinspiel würde am 12. März in Frankfurt stattfinden, das Rückspiel eine Woche später in Basel. Ob die Eintracht-Fans die Auwärtsreise antreten könnten, muss sich noch zeigen. Wegen des Coronavirus hat die Schweiz alle Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern bis mindestens 15. März abgesagt.

Die Eintracht bestreitet zunächst noch ihr Rückspiel bei RB Salzburg. Die Partie war wegen des Wetters von Donnerstag auf Freitagabend (18 Uhr) verlegt worden. hessenschau.de überträgt die Begegnung im Social Radio.