Nach dem Inter-Sieg ist vor dem Auslosungs-Zittern: Bereits am Freitagmittag wissen die Eintracht und ihre Fans, gegen wen es im Viertelfinale der Europa League geht. Und da sind einige Kracher möglich.

Weitere Informationen Eintracht-Sondersendung Der Sieg der Eintracht ist am Freitag ab 18.25 Uhr Thema in einer Eintracht-Sondersendung des hr. Ende der weiteren Informationen

Die Frankfurter Eintracht kann sich nach dem Sieg über Inter Mailand auf einen attraktiven Gegner im Viertelfinale der Europa League freuen. Neben den Hessen stehen Hochkaräter wie Chelsea, Arsenal oder Neapel in der nächsten Runde. Ebenfalls in der Verlosung: Valencia, Villarreal, Benfica Lissabon und Slavia Prag. Die Auslosung findet am Freitag um 13 Uhr im schweizerischen Nyon statt (sportschau.de berichtet im Liveticker ).

Auch das Halbfinale wird ausgelost

Die Viertelfinal-Spiele sind für 11. und 18. April terminiert. Neben dem Gegner für die Runde der letzten Acht wird am Freitagmittag übrigens auch die mögliche Halbfinal-Paarung ausgelost. Es heißt also gleich zwei Mal zittern für die Frankfurter Fans.

Und dazu könnte noch ein dritter, weniger angenehmer Spannungsmoment kommen. Denn wegen der erneuten Pyro-Vorfälle beim Sieg in Mailand droht den Frankfurtern ein Auswärts-Geisterspiel. Der Grund: Nach ähnlichen Problemen beim Spiel in Rom hatte die UEFA der Eintracht eine Bewährungsstrafe aufgebrummt. Nachdem in Mailand wieder einige Pyros gezündet und vor allem mehrere Leuchtraketen abgefeuert wurden, könnte dieses Urteil nun schlagend werden.