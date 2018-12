Donnerstag ist Europa-League-Tag. Meistens jedenfalls. Die Frankfurter Eintracht könnte in der K.o.-Runde Mitte Februar allerdings schon an einem Dienstag gefordert sein – oder an einem Mittwoch.

Wenn am Montag (13 Uhr) in Nyon der nächste Europa-League-Gegner der Eintracht ausgelost wird, werden viele Fans gebannt vor dem Bildschirm sitzen: in einem Browser-Fenster den Livestream aus Nyon, in einem anderen die Seite eines Fluganbieters, um möglichst schnell die Reise für das Auswärtsspiel Mitte Februar festzuzurren. Aber Vorsicht! Flugtickets sollten nicht voreilig gebucht werden. Der Termin für die Partie ist nämlich noch nicht hundertprozentig fix.

Da die Eintracht ihre Gruppe gewonnen hat, genießt sie als gesetztes Team im Rückspiel am Donnerstag, den 21. Februar, Heimrecht. Genau eine Woche zuvor, am 14. Februar, ist das Auswärtsspiel angesetzt. Das kann unter Umständen aber auch schon am 12. oder 13. Februar ausgetragen werden – etwa wenn die Frankfurter einen der drei Istanbuler Clubs (Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas) zugelost bekommen. Das bestätigte die UEFA dem hr-sport auf Anfrage.

Spezielle UEFA-Regel

Entscheidend ist hierfür Artikel 21.03 des UEFA-Reglements. Er besagt: Eine Veränderung von Spielterminen oder Anstoßzeiten ist möglich. Nämlich dann, wenn zwei Vereine aus einer Region weniger als 50 Kilometer auseinanderliegen und vor der Saison angemeldet haben, dass sie ihre Spiele nicht am gleichen Tag austragen können.

Als ersten Ausweichtermin nennt die UEFA den Dienstag. Sollte nach Galatasaray und Fenerbahce auch Besiktas als dritter Istanbuler Club in Lostopf zwei landen, wären Spiele am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der türkischen Metropole denkbar. Die UEFA betont allerdings, dass eine genaue Terminierung erst nach der Auslosung stattfinden wird.

Muss die Eintracht ihr Heimrecht tauschen?

Ein Dienstagspiel droht den Frankfurtern aber nicht nur im Falle eines Istanbul-Loses. Artikel 21.03 könnte auch bei den Glasgower Teams Celtic und Rangers, Benfica und Sporting Lissabon aus Portugal, Spartak und ZSKA Moskau aus Russland und den beiden spanischen Vertretern FC und Real Betis Sevilla greifen. Ob aber jeweils beide Teams den Sprung in die K.o.-Phase schaffen und dann auch noch beide in Lostopf zwei landen, entscheidet sich teilweise am Mittwoch in der Champions League, teilweise am Donnerstag in der Europa League.

Im Worst-Case-Szenario sind alle diese Mannschaften potenzielle Eintracht-Gegner. Wenn dann auch noch Bayer Leverkusen und RB Leipzig Gruppenzweiter werden, liegt die Chance, dass Frankfurt ein Team aus einer Stadt mit zwei Clubs zugelost bekommt, bei knapp 85 Prozent. Ein Europa-League-Spiel an einem Dienstag erscheint dann gar nicht mehr so unrealistisch.

