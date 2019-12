Europa-League-Auslosung am Montagmittag

Die Blicke von Eintracht Frankfurt richten sich am Montag in Richtung Schweiz: In Nyon wird das Sechzehntelfinale der Europa League ausgelost, auf die Hessen warten gleich reihenweise Top-Clubs.

Fans von Eintracht Frankfurt sollten schon einmal ihr Urlaubskonto plündern und die gängigen Websites für Flugreisen-Buchungen öffnen. Denn es ist wieder einmal soweit: In Nyon werden am Montagmittag (13 Uhr) die Sechzehntelfinal-Paarungen in der Europa League ausgelost und dabei auch ein Gegner für Eintracht Frankfurt gesucht. Klar ist: Auf die Hessen warten jede Menge große Namen und schöne Reisen.

Da die Eintracht nach der 2:3-Pleite im Gruppenphasen-Finale gegen Guimaraes die zwischenzeitliche Tabellenführung abgab und "nur" als Zweiter über die Ziellinie stolperte, befindet sie sich in Topf zwei. Die potenziellen Gegner sind demnach die Gruppensieger sowie die vier besseren Absteiger aus der Champions League. Leicht geht anders.

Ajax, Sevilla oder doch United?

Das heißt: Es kann ein ganz großer Club werden. Unter anderem sind Spiele gegen Ajax Amsterdam, den FC Sevilla, Celtic Glasgow oder Manchester United möglich. Zudem könnte es ein Wiedersehen mit Gegnern aus der letzten Saison geben, denn Benfica Lissabon und Inter Mailand sind im Topf der gesetzten Teams. Auf den FC Arsenal aus der eigenen Gruppe kann die Eintracht dagegen nicht treffen.

Weitere Informationen Die möglichen Gegner der Eintracht im Sechzehntelfinale FC Salzburg

Inter Mailand

Benfica Lissabon

Ajax Amsterdam

FC Sevilla

Malmö FF

FC Basel

Linzer ASK

Celtic Glasgow

Espanyol Barcelona

FC Porto

KAA Gent

Sporting Braga

Manchester United

Basaksehir Ende der weiteren Informationen