Als Niklas Süle von Frankfurt in Richtung WM nach Russland aufbrach, schloss sich für den Nationalspieler ein Kreis. Als er sich das letzte Mal aus seiner Heimatstadt verabschiedete, war der Abwehrspieler erst 14 Jahre alt. Auf seinem Weg zum Nationalspieler hatte er einige schwierige Hürden zu überspringen.

Auch Nationalspielern geht es manchmal wie Otto-Normal-Bürgern. Sei es nach 17 Bier nachts um 3 Uhr in der Frankfurter Innenstadt oder nach harten Trainingseinheiten um kurz nach 20 Uhr in der Fußgängerzone von St. Michael: Manchmal hilft nur ein Döner. So passiert vor wenigen Tagen, als sich eine von Thomas Müller angeführte Kleingruppe auf die Suche nach gewürztem Fleisch in Teigtasche machte und wenig später rundum zufrieden und satt wieder im Teamhotel ankam. Insgesamt vier Bayern-Profis zählten zur Abordnung der Schleckermäuler, ausdrücklich nicht mit dabei war hingegen Niklas Süle.

Weitere Informationen Alle Infos zur WM Alles rund um die WM erfahren Sie im Special bei sportschau.de . Deutschland startet am Sonntag (17 Uhr) mit einem Spiel gegen Mexiko ins Turnier. Ende der weiteren Informationen

Der 22-Jährige, der sich nach eigener Aussage früher jeden Tag Fast Food gönnte, hat sein Leben und seine Ernährung umgestellt. Bio statt Burger ist sein Credo, Süle ist erwachsen geworden. "Zum letzten Mal, weil ihr alle da seid: Ich habe bei den Bayern kein einziges Training verpasst", antwortete er dementsprechend genervt auf die Nachfrage nach den Auswirkungen seiner kulinarischen Vorlieben. Vor rund acht Jahren, damals spielte Süle noch in der Jugend von Eintracht Frankfurt, sah das grundlegend anders aus. "Er war riesengroß, wirkte aber ungelenk, eher rustikal und glänzte durch Wucht und Präsenz", beschreibt Armin Kraaz im Gespräch mit dem hr-sport seinen damaligen Schützling.

Schlaflos in Hoffenheim

Der Leiter des Frankfurter Nachwuchsleistungszentrums erinnert sich noch genau an die damalige Innenverteidigung der U14. Der in Frankfurt geborene Süle war Abwehrchef, an seiner Seite verteidigte der künftige Stuttgarter Marc-Oliver Kempf. "Das war ein überragendes Duo. Kempf und Süle – da wurde es für die gegnerischen Stürmer schnell dunkel." Während es Kempf dann zumindest zeitweise zu den Profis schaffte und unter Trainer Armin Veh immerhin fünf Bundesliga-Spiele für die Eintracht absolvierte, nahm Süle einen grundlegend anderen Weg.

Nach einem sechsmonatigen Darmstädter Intermezzo ging es in die Jugendabteilung der TSG Hoffenheim. Die Eingewöhnung fiel dem Nachwuchskicker nicht leicht. Kein Wunder: "Mit 14 bin ich von daheim weg", erzählte Süle. In der Gastfamilie plagte ihn das Heimweh. Doch Süle ordnete die persönlichen Befindlichkeiten seinem großen Traum vom Bundesliga-Fußball unter, auch wenn es oft schwer fiel: "Ich hatte immer nur das Ziel, Profi zu werden."

Den Sprung in die Bundesliga schaffte Süle bei der TSG Hoffenheim - hier im Dezember 2013 gegen den damaligen Frankfurter Vaclav Kadlec. Bild © Imago

Eintracht-Nachwuchschef Kraaz: "Wir wollten ihn behalten"

Sein Werdegang ist bekannt: Süle biss sich durch und schaffte über Jugend und Reserve im Kraichgau den Sprung in die Erstliga-Mannschaft. Nach vier Jahren wurde das beschauliche Hoffenheim zu klein für den Abwehr-Riesen. Es folgte der größtmögliche Sprung, der zum FC Bayern – und nach einem Jahr lässt sich konstatieren: Sein Mut hat sich ausgezahlt. Nicht nur absolvierte Süle 42 Pflichtspiele für den Abonnement-Meister, er erhielt folgerichtig auch sein Flugticket nach Russland.

In Frankfurt beobachtet man seine Entwicklung mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Wir haben ihn nicht weggeschickt, sondern wollten ihn behalten", erinnert Kraaz an den Abschied. Damals, vor knapp zehn Jahren, sei das Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht aber noch weit von heutigen Standards entfernt gewesen. Ob er unter anderen Bedingungen in Frankfurt geblieben wäre? Schwer zu sagen. Für Süle hat sich der beschwerliche Weg jedenfalls gelohnt: "Umso schöner, dass es gereicht hat und ich jetzt bei einem solchen Turnier dabei bin."