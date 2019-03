Mit Maurizio Gaudino und Raffael Tonello legen sich gleich zwei Ex-Profis fest: Eintracht Frankfurt kann in der Europa League gegen Inter Mailand bestehen. Nur eine Sache könnte zum Nachteil werden.

"Über die Begeisterung kann man viel erreichen – und auch so einen Brocken wie Inter Mailand rausschmeißen." (Raffael Tonello)

"Bei Eintracht Frankfurt ist der Mannschaftsgeist im Moment besser." (Maurizio Gaudino)

Zwei Ex-Profis, eine Meinung: Im Europa-League-Achtelfinale gegen Inter Mailand (Donnerstag, 18.55 Uhr und 14. März, 21 Uhr) hat die Frankfurter Eintracht mehr als bloß eine Außenseiterchance aufs Weiterkommen. Und wenn es jemand wissen muss, dann diese beiden Italien- und Eintracht-Experten.

Gaudinos Eltern waren einst aus Italien nach Deutschland ausgewandert, er selbst stand als Mittelfeldspieler zwischen 1993 und 1997 92 Mal für Frankfurt auf dem Platz. Angreifer Tonello stammt zwar aus Nordrhein-Westfalen, ist aber Italiener und beendete im Jahr 2002 bei der damaligen zweiten Mannschaft der Eintracht seine Karriere. Vorher war er außerdem ein halbes Jahr lang für Kickers Offenbach am Ball. Kurzum: Beide kennen den Frankfurter und den italienischen Fußball.

"Inter ist nach wie vor ein Weltclub, ein Traumverein", schwärmte Tonello am Montag im heimspiel! des hr-fernsehens von den früheren Erfolgen der "Schwarz-Blauen", deren bislang letzter großer Triumph – der Gewinn der Champions League in der Saison 2009/10 – bereits einige Jahre her ist. Genauso lange warten "I Nerazzurri" auf einen Meistertitel. "Wenn man die Ergebnisse analysiert, haben sie in den letzten Jahren nicht so performt, wie man es von ihnen erwartet", sagt deshalb auch Tonello.

Ganz ähnlich fällt Gaudinos Bewertung aus: "Sie hatten in den letzten Jahren ein Tief, sind jetzt aber wieder vorne dabei und auf Champions-League-Kurs. In Italien dominiert zwar Juventus Turin, aber Inter ist wieder da." In der Serie A belegt Mailand Tabellenrang vier, der am Ende der Saison zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde. Allerdings: Stadtrivale AC Mailand ist kürzlich erst an Inter vorbeigezogen – und mit der AS Rom hat ein weiterer großer italienischer Club nur drei Punkte Rückstand auf den 18-maligen Meister.

Umstände, die der Eintracht weder im Hinspiel am Donnerstag noch im Rückspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion eine Woche später helfen werden. "San Siro", wie die Kathedrale des Fußballs in Mailand auch genannt wird, "ist ein besonderes Stadion", sagt Tonello. "Wenn da der Funke überspringt, ist das pure italienische Leidenschaft." Sollte der Eintracht also doch bange sein? Nein, meint Gaudino: "Als Mannschaft ist sie im Moment besser."

Einen Knackpunkt hat Tonello dann aber doch ausgemacht: Dass Frankfurt bereits im Hinspiel vor dem eigenen Publikum spielt und erst im Rückspiel auswärts ran muss, könnte ein Nachteil sein. "Die Eintracht kann kein Ergebnis verwalten, sie ist offensiv ausgerichtet. Wenn es in Mailand schlecht läuft, ist es schwieriger, sich zu fangen", vermutet der frühere Stürmer. "Trotzdem glaube ich, dass die Mannschaft auf einer Riesenwelle reitet und die Chance hat, das Ding durchzukriegen." Wie gesagt: Wenn es jemand wissen muss, dann das Experten-Duo Raffel Tonello und Maurizio Gaudino.