Niko Kovac hat die Offensive von Eintracht Frankfurt nach der Verletzung von Ante Rebic erfolgreich umgebaut. Die Aufgaben des Kroaten verteilen sich nun auf mehrere Spieler, auch Marco Fabián mischt wieder mit. Gute Nachrichten gab es am Montag von Luka Jovic.

Genau 317 Tage ist es her, dass Marco Fabián letztmals in der Startelf von Eintracht Frankfurt gestanden hatte. Im Pokalfinale Ende Mai wirkte er von Beginn an mit, danach begann seine Leidenszeit. Rückenschmerzen, Operation an der Lendenwirbelsäule, mehrere Monate in der Reha. Nach einigen durchschnittlichen Kurzeinsätzen in der Bundesliga und wenig zufriedenstellenden Trainingsleistungen durfte Fabián beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim erstmals wieder über 90 Minuten spielen und deutete endlich wieder einmal sein Potenzial an. "Er hat das sehr gut gemacht", lobte Trainer Niko Kovac. Wohlwissend, dass die Eintracht auf Fabián in Topform angewiesen ist.

Fabián darf als Freigeist glänzen

In Abwesenheit des an der Wade verletzten Ante Rebic, der sich beim 1:2 in Bremen einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, fehlt es der Eintracht in der Offensive an Überraschungsmomenten. Das Tempo, die Durchsetzungskraft und die Explosivität des Kroaten sind Alleinstellungsmerkmale im Frankfurter Team, der Ausfall von Rebic kann nicht eins-zu-eins aufgefangen werden. Gegen die TSG stellte Kovac am Sonntag deshalb das System ein wenig um. Im Mittelfeld setzte er auf eine Raute mit "Freigeist" Fabián, ganz vorne mimte Luka Jovic den Alleinunterhalter.

Der Plan: Fabián sollte Hoffenheims einzigen Sechser Florian Grillitsch beschäftigen und so Räume für Kevin-Prince Boateng und Marius Wolf schaffen. Der eine hat die Übersicht, der andere die Schnelligkeit. Gepaart mit Jovics Knipser-Qualitäten und Fabiáns Ballgefühl sollte Rebic ersetzt werden. "Das hat ganz ordentlich funktioniert", lobte Kovac.

Viel Licht, etwas Schatten

Fabián, der sich unbedingt für eine WM-Nominierung empfehlen will, ackerte wie ein Wilder und deutete mit einem Fallrückzieher (26. Minute) und einem satten Distanzschuss seine besonderen Fähigkeiten an. Die Technik und das Spielverständnis des 28-Jährigen sind herausragend, seine Schnelligkeit hat während der langen Zwangspause aber nachgelassen. Auch die Fitness ist noch nicht auf Top-Niveau angekommen.

Bei Kontern wirkte Fabián hin und wieder ungewohnt gehemmt, statt in Laufduelle zu gehen, entschied er sich oft für die Sicherheitsvariante Querpass. "Er war viel unterwegs, hatte aber auch ein paar falsche Pässe dabei", fasste Sportvorstand Fredi Bobic zusammen. Der Aufwärtstrend des kleinen Mexikaners war klar erkennbar, die Klasse vergangener Tage ist aber noch nicht ganz da. "Ich habe lange auf dieses Spiel gewartet und hingearbeitet", sagte Fabián selbst. "Ich bin zufrieden, ich will auch bei den nächsten Spielen dabei sein."

Haller ist gefordert

Genau das hoffen auch Jovic und Sébastien Haller. Während der junge Serbe Jovic, der gegen die TSG verletzt ausgewechselt werden musste, am Montag eine Prellung diagnostiziert bekam und damit einsatzbereit ist, stehen die Chancen beim jungen Franzosen Haller auf einen Einsatz deutlich schlechter. Der Frankfurter Rekordtransfer ist derzeit nur zweite Wahl.

Trotz Abwesenheit von Rebic saß er auch gegen Hoffenheim nur auf der Bank, nach seiner Einwechslung (55.) scheiterte er mit dem Kopf an der Latte. "Es ist schade, dass er sich wieder nicht belohnt hat", so Kovac. Haller, der letztmals Ende Januar einen Treffer erzielte, muss langsam aber sicher wieder liefern. Die Eintracht braucht seinen etwas abhandengekommenen Torriecher in der Schlussphase. Die Vorlagen könnte ab sofort ja wieder Fabián liefern.