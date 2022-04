Hunderten Fans von Eintracht Frankfurt droht eine Auswärts-Reise ohne Stadion-Besuch. Der vom FC Barcelona angekündigte Ticket-Verkauf an der Tageskasse wurde am Donnerstag kurzfristig abgesagt. Die Begründung wirft Fragen auf.

Videobeitrag Video "Ausverkauft": Eintracht-Fans stehen in Barcelona vor geschlossenen Tageskassen Video Geschlossene Tageskasse in Barcelona Bild © Mark Weidenfeller Ende des Videobeitrags

Der Spieltag begann am Donnerstagmorgen in Barcelona für viele Fans von Eintracht Frankfurt mit einer Enttäuschung. Pünktlich um 9 Uhr wurden an den Ticket-Kassen am Camp Nou zwar die Rollläden hochgezogen. Nur wenige Minuten später schlossen sich diese jedoch wieder und die Katalanen meldeten auf den Anzeigetafeln: ausverkauft.

Mehrere Hundert Eintracht-Anhänger, die sich bereits gegen 8 Uhr am Stadion eingefunden hatten und in zwei langen Schlangen auf den angekündigten Verkauf von rund 9.000 Tageskarten warteten, gingen leer aus. Ein Ticket für das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League am Abend (ab 21 Uhr im Audio-Livestream von hr-iNFO und hessenschau.de) bekam niemand der anwesenden Frankfurter.

Eintracht bestätigt: keine Tickets mehr im Vorverkauf

Viele der teilweise über Nacht angereisten Anhänger harrten zwar aus und standen auch um 10 Uhr noch vor den verschlossenen Fenstern. Mittlerweile ist aber klar: Tickets wird es im Vorverkauf keine mehr geben. Das bestätigte auch die Eintracht auf hr-Anfrage.

Das Pikante: Im offiziellen Onlineshop des FC Barcelona sind weiterhin Tickets verfügbar, diese können mit einer deutschen Kreditkarte jedoch nicht geordert oder bezahlt werden. Die Ankündigung der Katalanen, deutsche Fans auch außerhalb des Auswärts-Blocks ins Stadion zu lassen, entpuppte sich letztlich wohl als falsch. Vielen Eintracht-Fans droht nun ein Spieltag ohne Spiel.