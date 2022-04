Auch in Barcelona wird einiges an Eintracht-Anhang erwartet.

Auch in Barcelona wird einiges an Eintracht-Anhang erwartet. Bild © Imago Images

Reiselustig waren die Fans von Eintracht Frankfurt schon immer, die Partie beim FC Barcelona bricht aber alle Rekorde. Die Stadt gleicht einer Frankfurter Fan-Meile, im Camp Nou soll die Stimmung die Sensation möglich machen.

Obwohl Barcelona von Mallorca knapp 250 Kilometer entfernt ist, erinnert die Stadt aktuell vor allem akustisch doch sehr an den "Ballermann". Die Fans von Eintracht Frankfurt, die schon am Mittwoch zu Tausenden die bekanntesten Plätze und Straßen belagerten und trotz Regens heiter gegen den Durst antranken, haben einen Song von Mickie Krause neu in ihr Repertoire aufgenommen und gaben diesen zu jeder sich bietenden Möglichkeit zum Besten. Inhalt: Die Vorfreude auf einen Bordell-Besuch in Barcelona. Olé olé.

Die Anhänger der Hessen, die ihre Reiselust in den vergangenen Jahren bereits mehrfach unter Beweis gestellt haben, übertreffen sich aktuell – nicht nur im musikalischen Bereich – noch einmal selbst. Nach 12.000 Fans in Bordeaux 2013 und mindestens 15.000 Fans 2019 in Mailand wird es in Barcelona einen neuen Auswärts-Rekord geben. 35.000 Tickets hätte die Eintracht für die Gäste-Kurve im Camp Nou verkaufen können, mindestens 20.000 Eintracht-Fans werden sich letztlich wirklich auf den Weg gemacht haben und ihr Team vor Ort unterstützen.

Teilweise aberwitzige Routen nach Barcelona

Eine Frankfurter Völkerwanderung, die sich spätestens am Mittwoch auch im Stadtbild von Barcelona widerspiegelte. Auf der weltberühmten Promenade "La Rambla" tummelten sich schon am Vormittag sehr viele Eintracht-Fans, die angrenzende Markthalle diente zunächst als Regenschutz und dann als Stimmungs-Epizentrum. "Eintracht Frankfurt International" hier, "Europas beste Mannschaft" dort. Das Liedgut ist bekannt, eingängig und auch nach der achten Wiederholung offenbar nicht langweilig. Wann kommt man als Eintracht-Fan schon mal zu einem Pflichtspiel nach Barcelona?!

Dass die Anreise für viele Frankfurter Fans, die sich nach den sprunghaften Anstiegen der Flugpreise über teils aberwitzige Routen mit Zwischenstopps in Dublin, Amsterdam oder sogar Tunis nach Barcelona durchgeboxt hatten, ebenso kräftezehrend wie zeitintensiv war, war spätestens nach der zweiten Cana vergessen. Una más, por favor!

"Es gibt in der Stadt nur noch ein Thema"

"Die Strapazen, die die Fans auf sich nehmen, sind schon der Wahnsinn", kommentierte Torhüter Kevin Trapp auf der Pressekonferenz am Mittwoch das bunte Treiben und die Reise-Anstrengungen. "Es gibt in der ganzen Stadt nur noch ein Thema: dieses Spiel. Wir nehmen viel davon wahr, was die Fans machen." Und damit ist der Frankfurter Keeper nicht alleine.

Denn die Eintracht-Anhänger haben sich durch ihre Auftritte in der Europa League inzwischen einen Ruf erarbeitet, der sich sogar bis nach Barcelona rumgesprochen hat. "Ich habe schon gehört, dass viele Eintracht-Fans kommen werden", sagte Barcas Innenverteidiger Eric Garcia nach dem Abschlusstraining des FC Barcelona. "Sie haben mich schon im Hinspiel überrascht. Hier in unserem Stadion mit unseren Fans wird das aber anders sein." Wenn er sich da mal nicht täuscht.

Fanmarsch bislang nicht untersagt

Zahlenmäßig werden die Fans des FC Barcelona zwar klar in der Überzahl sein. Lautstarker Support ist im Camp Nou allerdings eher die Ausnahme und meistens nur bei ganz großen Spielen in der Champions League oder in Duellen mit Real Madrid üblich. Das katalanische Publikum ist verwöhnt und sehnt sich nach der Königsklasse und Titeln. Was ist da schon ein Duell mit Eintracht Frankfurt in der Europa League?

Wie groß die atmosphärische Welle ist, die da aufs Camp Nou zurollt, wird spätestens am Donnerstagnachmittag dann für alle Anwesenden in Barcelona sicht- und vor allem hörbar sein. Der geplante Fanmarsch von der Innenstadt zum Stadion wurde (bislang) von den spanischen Behörden nicht untersagt. Die Frankfurter Karawane wird rund fünf Kilometer durch die Straßen ziehen und soll spätestens mit Öffnung der Stadiontore am Camp Nou ankommen. "Uns hilft diese Unterstützung der Fans definitiv", freute sich Torhüter Trapp auf das, was da wohl kommen wird.

Schon oft zu einer Symbiose verschmolzen

Klar ist: Sollte das Spiel normal laufen, wird die Eintracht am übermächtigen FC Barcelona scheitern und den Einzug ins Halbfinale verpassen. Klar ist aber auch: Mannschaft und Fans haben in der Vergangenheit schon oft bewiesen, dass sie zu einer Symbiose verschmelzen und dann plötzlich alles möglich machen können. Zum Beispiel ein Heimspiel in Barcelona.

