In der Nacht vor dem Europacup-Rückspiel hat es mehrere Auseinandersetzungen zwischen den Fans von Eintracht Frankfurt und West Ham United gegeben.

Das Europacup-Rückspiel der Eintracht gegen West Ham (ab 21 Uhr im Audio-Livestream) United wirft seine Schatten voraus. Wie die Polizei Frankfurt bekanntgab, kam es in der Nacht auf Donnerstag zu mehreren Auseinandersetzungen im Stadtgebiet.

Demnach habe die Polizei an mehreren Orten einschreiten müssen, weil sich gewaltsuchende Anhänger beider Vereine Auseinandersetzungen lieferten bzw. liefern wollten. Die Polizei nahm mehr als 30 Personen fest. Zu Vorfällen kam es vor allem im Bahnhofsgebiet, wo die Polizei laut Pressemitteilung etwa 800 Auswärtsfans antraf, handfeste Auseinandersetzungen aber verhindern konnte.

Zwei Einlieferungen ins Krankenhaus

Im Bereich der Schulstraße in Sachsenhausen wurde unterdessen eine Gruppe Gästefans angegriffen, zwei Anhänger wurden bewusstlos geschlagen und mussten ins Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurden.

Später am Abend versuchten laut Polizei Anhänger von Eintracht Frankfurt, Fans von West Ham in einem Pub in der Taubenstraße in der Innenstadt anzugreifen. Dabei wurde Mobiliar zerstört und ein Kellner leicht verletzt. Die Polizei konnte zwei Personengruppen wenig später kontrollieren, ob es sich dabei um die Angreifer handelte, ist aber noch unklar. Auch in der Gutleutstraße kam es in den Abendstunden zu einer Konfrontation, die die Polizei aber unterbinden konnte.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch waren englische Fans in einem Pub attackiert worden.

