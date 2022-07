Eintracht Frankfurt reist ins Trainingslager nach Oberösterreich. Wann geht es los? Wer sind die Testspielgegner? Was passiert sonst noch in Windischgarsten? Die Fragen und Antworten.

Wo findet das Trainingslager statt und wie lange?

Die Eintracht reist am heutigen Samstag, den 9. Juli ins österreichische Windischgarsten. Im Luftkurort in Oberösterreich, in dem die Hessen bereits das vierte Mal die Vorbereitung absolvieren (nach zweijähriger Abstinenz wegen der Corona-Pandemie), bleibt das Team von Oliver Glasner eine Woche lang. Abreise ist am Samstag, den 16. Juli.

Wird es Testspiele geben?

Ja, sogar zwei. Auf dem Weg nach Windischgarsten trifft die Eintracht in Pasching auf den Linzer ASK, der die Hessen im Rahmen seiner Saisoneröffnung empfängt. Anstoß beim früheren Klub von Eintracht-Trainer Glasner ist um 15 Uhr, 20 Prozent der Zuschauereinnahmen gehen als Spende an die Organisation "Herzkinder Österreich". Am Freitag, den 15 Juli, treten die Hessen dann in Bad Wimsbach gegen den italienischen Erstligisten FC Turin an. Anstoß ist um 14.30 Uhr.

Wer reist alles mit?

Die Hessen planen, die Spieler, die aktuell im Profitraining sind, mit ins Trainingslager zu nehmen. Ein leichtes Fragezeichen steht noch hinter Ajdin Hrustic, der Australier hat leichte Magen-Darm-Beschwerden und konnte am Freitag nicht mittrainieren, soll aber ins Trainingslager nachreisen. Gut möglich auch, dass Talent Mehdi Loune für seine ansprechenden Leistungen im Training mit einer Teilnahme am Trainingslager belohnt wird.

Wie wird das Wetter?

Nicht ganz so prickelnd, die meiste Zeit wird es in Windischgarsten laut Vorhersage eher bedeckt und kühl sein, für den Montag sind gar stürmische Böen angesagt. Erst am Mittwoch knackt die Temperatur die 20-Grad-Marke.

Und sonst so?

Am Mittwoch ist eine Teambuilding-Maßnahme für die Mannschaft geplant, worum es sich genau handelt, ist aber unbekannt. Ansonsten hat Windischgarsten für mitgereiste Fans auch abseits des Trainingsplatzes einiges zu bieten. Rund um den Ort lockt etwa der Gleinkersee zum Baden, Biergarten und Hochseilgarten gibt es ebenfalls. Ebenfalls einen Ausflug wert sind die Hutterer Böden oder der Hausberg von Windischgarsten mit Sommerrodelbahn. Bitter allerdings: das internationale Lederhosentreffen wird diesmal leider knapp um zwei Wochenenden verpasst.