Sie gehen dahin, wo es weh tut und manchmal auch darüber hinaus: Der zweite Teil des Statistik-Checks widmet sich den Mentalitätsmonstern von Eintracht Frankfurt. Vor allem Ante Rebic lebt sich in Zweikämpfen richtig aus.

Während sich die Spieler von Eintracht Frankfurt derzeit im verdienten Winterurlaub und wahlweise auf Couch oder Sonnenliege befinden, steht in der hessischen Heimat die große Inventur an. Am Ende der Hinrunde wird traditionell zurückgeblickt und Bilanz gezogen. Was war gut? Was war schlecht? Was hätte besser sein können?

Um diese Fragen seriös zu beantworten, haben wir uns die vergangenen 17 Bundesliga-Spiele der Eintracht genau anschaut und im zweiten Teil unseres Statistik-Checks vor allem auf die Zweikampfführung geachtet. Ein verlässlicher Begleiter dabei: die offizielle Statistik von bundesliga.de (Stand 26.12.2018). Alle Daten wurden auf ein virtuelles Spiel – also 90 Minuten – heruntergerechnet und dann verglichen. Ergebnis: Bei allem attraktiven Offensivgeist wird Fußball in Frankfurt immer noch gearbeitet.

Zweikämpfe

Wie bereits im ersten Teil des Statistik-Checks gelernt, ist vor allem Stürmer Sébastien Haller ein Vorzeige-Zweikämpfer. Der Franzose beendete insgesamt 293 direkte Mann-gegen-Mann-Duelle als Sieger und stellt damit den Bundesliga-Spitzenwert. Wenig verwunderlich ist er damit auch bei der Anzahl der geführten Zweikämpfe teamintern ganz vorne. Haller begibt sich pro Partie knapp 40 Mal in den Nahkampf - mehr Mannschaftsdienlichkeit geht wohl nicht.

Dass auf Rang zwei mit Ante Rebic schon der nächste Stürmer folgt, ist eine Folge des Hütterschen Offensivfußballs. Die Eintracht füllt die Phrase, dass die Verteidigung im Sturm anfängt, mit Leben. Pressing ist das beliebteste und erfolgreichste Frankfurter Stilmittel, das ohne die Zutat Zweikampf nicht funktioniert.

Deutlich zurückhaltender, auch das sinnbildlich, sind da die Verteidiger. Makoto Hasebe, Simon Falette, David Abraham, Marco Russ und Carlos Salcedo gehen direkten Auseinandersetzungen gerne aus dem Weg. Voraussetzung dafür: gutes Auge. Und gute Abfangjäger in den vorderen Reihen.

Zweikampfquote

Zweikämpfe führen ist das eine, Zweikämpfe gewinnen das andere. Und da dreht sich das Bild. Sobald sich die Defensiv-Spezialisten einschalten, wird es für die Gegner - das liegt in der Natur der Sache - schwierig. Die beiden Abwehrkanten Falette und Abraham gewinnen mehr als zwei Drittel ihrer Duelle, Hasebe immerhin 60 Prozent.

Am Ende der Nahrungskette steht etwas überraschend Rebic. Obwohl der kroatische Rammbock gefühlt alles aus dem Weg räumt, ist er statistisch gesehen der schlechteste Zweikämpfer der Eintracht. Wohlgemerkt: Für einen Offensivspieler sind 42,5 Prozent immer noch ein guter Wert.

Gedanken machen sollte sich hingegen Abräumer Gelson Fernandes. Als Sechser und letzte Defensiv-Instanz vor der Dreierreihe ist eine Zweikampfquote von 42,9 Prozent eher besorgniserregend.

Fouls

Auch bei den begangenen Fouls kommen wir an Rebic nicht vorbei: Die Speerspitze des Frankfurter Pressings ist ein Grenzgänger und wandelt bei seiner Zweikampfführung stets zwischen harter Gangart und unfairem Einsteigen. Entweder Rebic gewinnt den Ball und zieht in Richtung Tor, oder der Schiedsrichter pfeift und Rebic muss sich etwas anhören. Auch das ist, Sie ahnen es, genauso gewollt und Teil des von Hütter geforderten Power-Fußballs.

Bedenklich wird es hingegen bei Fernandes, der oft kurz vor einem Platzverweis steht und mit vier Gelben Karten die Frankfurter Sünderkartei anführt. Die wenigen Fouls von Russ, Hasebe, Falette und Abraham zeugen von enormer Erfahrung und Qualität. Abwehrkollege Salcedo greift da eher zur groberen Klinge.

Gefoult werden

Wer austeilen kann, muss auch einstecken: Bad Boy Rebic ist natürlich auch bei den gefoulten Spielern ganz vorne dabei und dabei in bester Gesellschaft seiner Stürmer-Kollegen. Am meisten auf die Socken gab es jedoch für Mijat Gacinovic. Der kleine Serbe ist wohl einfach zu wendig für seine Gegenspieler.