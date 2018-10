Knapp 6.000 Frankfurter Fans dürfen das Gastspiel bei Lazio Rom im Stadion verfolgen. Tausende weitere werden in der italienischen Hauptstadt erwartet. Genau davor hat Eintracht-Präsident Peter Fischer Angst.

Eintracht-Präsident Peter Fischer hat Fans, die keine Tickets für das Europacup-Gastspiel bei Lazio Rom bekommen, von einer Reise nach Italien abgeraten. "Bleibt zuhause, guckt's im Fernsehen", riet der 62-Jährige jenen Anhängern schweren Herzens bei seinem Besuch im hr-heimspiel!. Grund ist seine Sorge vor Angriffen aus dem römischen Fan-Lager.

"In Rom gibt es eine ganz grausame und stark aus dem rechtsextremen Bereich kommende Gruppe, eine ganz schwere Nummer. Da hast du Hausverbot im Stadtteil", sagte Fischer mit Blick auf die berüchtigten Anhänger aus der italienischen Hauptstadt. Seine Sorge: Frankfurter Fans könnten am Rande des Europacup-Spiels am 13. Dezember in der Innenstadt Roms überfallen werden.

In diesem Zusammenhang erinnerte der Vereinspräsident an Vorfälle aus dem Jahr 2013. Damals hatte Borussia Mönchengladbach sein Gastspiel bei Lazio Rom absolviert und war von rund 10.000 deutschen Fans begleitet worden. Zahlreiche Gladbacher wurden vor dem Spiel angegriffen, drei wurden niedergestochen und kamen ins Krankenhaus.

"Ich habe ein bisschen Angst, dass viele Frankfurter da hinfahren"

Wie am Montag bekannt wurde, erhielt Frankfurt für das Spiel in Rom ein Kontingent von lediglich 5.800 Tickets. "Das ist deutlich weniger, als wir uns vorgestellt haben", sagte Justiziar Philipp Reschke. Wie Fischer nun sagte, lag das jedoch nicht an der Lazio-Vereinsführung – "die Kollegen hätten uns gern eingeladen" – sondern sei eine Entscheidung von Stadt, Verwaltung und Polizei gewesen.

"Das ist schade, weil 15.000 hinwollen", so Fischer. Und: "Ich habe ein bisschen Angst, dass ganz viele Frankfurter da hinfahren." Schließlich sei Rom auch eine wunderschöne Stadt, "die ich im Herzen habe". Doch die Vernunft und der Sicherheitsgedanke müssten diesmal Vorrang haben.

Mitschuld bei Eintracht-Anhängern

Zuvor hatte Vorstandsmitglied Axel Hellmann eingestanden, dass das schmale Frankfurter Kartenkontingent auch mit Geschehnissen im Vorfeld der Europa-League-Partien gegen Rom und Limassol in Frankfurt zu tun habe. Unter anderem hatten vermummte Problemfans versucht, Lazio-Anhänger in einer Kneipe im Bahnhofsviertel zu attackieren.

Für derartige Aktionen hat Eintracht-Präsident Fischer null Toleranz übrig. "Da werden wir uns klar von trennen. Das ist nicht Eintracht Frankfurt, und das wollen wir nicht."