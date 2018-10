In der Bundesliga gefangen und in der Europa League gefeiert: Nach einem schwierigen Sommer erlebt Eintracht Frankfurt einen erfolgreichen Herbst. Ganz zur Freude von Präsident Peter Fischer.

Es ist gerade mal Ende Oktober, in der großen weiten Fußball-Welt ist die Winterpause noch leise Zukunftsmusik – und doch ist es aus Sicht der Frankfurter Eintracht problemlos möglich, mitten in der Saison ein erstes Zwischenfazit zu ziehen. Kein Wunder: Immerhin haben die Hessen seit August 14 Pflichtspiele, einen durch Supercup und DFB-Pokal vielfach diskutierten Stolperstart sowie einen furiosen Spätsommer mit fünf Siegen in Serie hinter sich.

"Ich muss sagen, wir sind alle ein Stück weit überrascht", gestand Vereinspräsident Peter Fischer am Montag im heimspiel! des hr-fernsehens. Womit er vor allem das Tempo meinte, in dem sich die Eintracht-Gefühlswelt in den vergangenen Wochen um nahezu 180 Grad gedreht hat.

Schließlich ist es keine zwei Monate her, dass die Frankfurter in der Bundesliga nur drei Punkte aus den ersten drei Spielen geholt hatten und zudem unmittelbar vor dem Abenteuer Europapokal standen. Doch ab genau diesem Zeitpunkt kam der Pokalsieger immer besser in die Saison und zelebrierte insbesondere in der Europa League mit Siegen bei Olympique Marseille, gegen Lazio Rom sowie Apollon Limassol eine Gala nach der anderen. "Es ist begeisternder Fußball", fasste es Fischer zusammen.

"Auch der neutrale Beobachter merkt mittlerweile, dass es sehr viel Angriffsfußball ist, sehr viel Spaß." Dass die Eintracht auf europäischer Bühne überwintert, ist sowohl in der Realität als auch in den Gedanken des Präsidenten sehr wahrscheinlich: "So wie ich die Mannschaft momentan einschätze, werden wir im Frühjahr noch ein bisschen Spaß haben."

Getragen wird dieser Spaß nach Fischers Aussagen von "mehreren Schultern". War es in der vergangenen Saison vor allem Kevin-Prince Boateng, der sowohl auf als auch neben dem Platz als Führungsspieler angesehen war, sieht der Funktionär derzeit keinen einzelnen Leader, sondern gleich eine ganze "Fünferbande": David Abraham, Makoto Hasebe, Marco Russ, Torwart Kevin Trapp und Ante Rebic. "Wir sagen immer: Er hat Blut in den Schuhen. Er ist eine Kampfmaschine, ein Vorbild im Sportlichen", sagte Fischer über den WM-Finalisten aus Kroatien.

Es sei aber nicht nur die Qualität der einzelnen Spieler und der Mannschaft, die die Eintracht derzeit in der oberen Tabellenhälfte mit Kontakt zur Spitzengruppe halten. "Das System von Adi Hütter greift immer mehr", sagte der Präsident, nachdem die Umstellung auf die Ideen des neuen Trainers aus Österreich zu Saisonbeginn kontrovers diskutiert worden waren. Nun sei Hütters Vorliebe für Offensivfußball deutlich zu erkennen: "Am Ende pressen wir im Prinzip bis auf den Tormann. Mit dem, was wir haben, sind wir auf einem recht guten Weg." Ein Zwischenfazit, das sich für Ende Oktober gar nicht mal so schlecht anhört.