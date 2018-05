DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt ist beim Empfang auf dem Römerberg von mehr als 12.000 Fans gefeiert worden. Besonders emotional war der Gang auf den Balkon für Trainer Niko Kovac, Lukas Hradecky und den lautstark geforderten Alex Meier.

Nach stundenlangem Warten wurden die Fans auf dem Römerberg endlich belohnt. Als die Eintracht um kurz nach 18 Uhr eintraf, brach frenetischer Jubel aus. Kevin-Prince Boateng war der erste aus der Mannschaft, der ein paar Siegerworte an den Anhang richtete. Zumindest wollte er. Die Fans allerdingten forderten lautstark "Alex Meier Fußballgott!". Also übergab Boateng das Mikrofon an Meier. "Ich kann nur 'Danke' sagen. Das Team hat so etwas noch nicht erlebt. Und: Wer nicht hüpft ist Offenbacher. Hey, hey!", sagte der "Fußballgott". Und der Römer hüpfte.

Nach dem Ende der 30-jährigen Titel-Durststrecke bereiteten die Fans ihrer Eintracht den erwartet warmen Empfang. Keeper Lukas Hradecky, der die Eintracht verlässt, bedankte sich für "drei fantastische Jahre". Sein Ersatz Jan Zimmermann stimmte ein "Humba Humba Täterä" an und Torwarttrainer Manfred "Moppes" Petz sang einen alten Frankfurter Gassenhauer, dessen Name der hr-Redaktion ebenso wenig bekannt ist (Cho Cho Cho Boogie?), wie den meisten Fans auf dem Römer. Applaus vom Anhang gab es trotzdem.

"Jetzt kann er auch zu den Bayern gehen"

Selbst der zuletzt etwas in Ungnade gefallene Niko Kovac wurde gefeiert. Kevin-Prince Boateng wusste auch warum: "Ja, er geht zu Bayern. Aber er hat uns den Pokal geschenkt. Jetzt kann er auch zu den Bayern gehen." Der Kroate selbst vergoss wieder die eine oder andere Träne und hielt seine Rede relativ kurz. "Ich möchte euch einfach nur sagen: Ihr seid spitze. Dieser Pokalsieg ist letzten Endes ein Geschenk von uns an euch."

Bereits um 16.16 Uhr war der Charter-Flieger der Hessen auf dem Frankfurter Airport gelandet. Aus dem Fenster des Cockpits lugte erst eine Eintracht-Fahne, dann der DFB-Pokal. In schnieken schwarzen Cabrios wurden die etwas übernächtigten Frankfurter, von denen einige ihre Augenringe hinter Sonnenbrillen versteckten, dann zum Römer gebracht. Schon auf dem Weg dorthin standen Tausende Anhänger auf dem Standstreifen der Autobahn, auf Brücken und am Straßenrand. Hier ein Selfie, dort noch abklatschen. Nach dem sensationellen 3:1-Pokalsieg gegen Bayern München wollte anscheinend die ganze Stadt Teil der Erfolgsgeschichte sein. Ab Sachsenhausen ging es nur noch im Schritttempo voran.

Insgesamt sollen mehr als 60.000 Eintracht-Anhänger auf den Straßen unterwegs gewesen sein. Auf dem Platz vor dem Rathaus selbst warteten stolze 12.000 Fans. Bereits um kurz nach 15 Uhr musste die Polizei den Römer dichtmachen. Zu viele Menschen wollten mit der Mannschaft feiern. Tausende drängten sich dicht an dicht vor den Absperrgittern, um doch noch einen Blick auf ihre Pokalhelden zu erhaschen. Um kurz nach 18 Uhr war es endlich soweit.

