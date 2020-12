Wach, mutig, laufstark: Eintracht Frankfurt holt zwar wieder nur einen Punkt, liefert gegen den Champions-League-Club Borussia Dortmund aber trotzdem einen überzeugenden Auftritt ab. Die Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund haben sich am zehnten Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:1 (1:0) getrennt. Daichi Kamadas Führung aus der neunten Spielminute glich BVB-Youngster Giovanni Reyna in der zweiten Halbzeit aus (56.).

1. Wake me up when November ends

Schlafmützig ins Spiel in Stuttgart, schlafmützig ins Spiel bei Union Berlin: Im November hatte sich bei der Eintracht so etwas eine Herbstmüdigkeit breitgemacht – frühe Rückstände inklusive. Doch kaum ist der Dezember eingeläutet, drängt sich der Eindruck auf: Die Hessen haben ihre Anfangs-Schläfrigkeit im alten Monat gelassen. Abgesehen von einer frühen Strafraumzuckung von Mats Hummels (3.) kam Frankfurt besser in diese Partie, verzeichnete durch Filip Kostic (3.) sowie Erik Durm (6.) die ersten Chancen – und sogar den ersten Treffer.

Einen langen Ball von Martin Hinteregger, getreten noch in der eigenen Hälfte und bestes Anschauungsmaterial für jede Packing-Vorlesung an der Hennes-Weisweiler-Akademie, verwertete Kamada schnörkellos. Auch im Anschluss, als die Mannschaft von Trainer Adi Hütter dicke Möglichkeiten von Jadon Sancho schadlos überstand (20., 26.), bot sie dem Vizemeister ein Bundesligaspiel auf Augenhöhe.

2. Daichi Kamada: endlich wieder Goalgetter

Apropos Kamada: Endlich wieder ein Tor, wird manch ein Fan und höchstwahrscheinlich auch er selbst gedacht haben. Für den 24 Jahre alten Japaner war es der zweite Saisontreffer – und der erste seit dem dritten Spieltag. Vor mehr als zwei Monaten, beim 2:1-Heimsieg gegen Hoffenheim Anfang Oktober, hatte er zuletzt eingenetzt. Eine lange Durststrecke, die der offensive Mittelfeldspieler zwar mit vier Assists überbrückt hat.

Doch ein Kamada, der selbst torgefährlich ist, hilft der Eintracht noch viel mehr. Gerade in einem Spiel wie gegen Dortmund, wenn Hütter nicht mit zwei Stürmern spielen lässt und André Silva als einzige Spitze lange Zeit eher blass bleibt. Übrigens: Für Hintereregger, in der vergangenen Runde mit neun Pflichtspieltreffern erfolgreich, war es die erste Torbeteiligung in dieser Saison.

3. Frankfurts Erfolgsrezept: Laufen und laufen lassen

Fußball hat etwas mit Laufbereitschaft zu tun. Wer das für eine Plattitüde hält, dem sei ein Blick auf die Entwicklung der Frankfurter Laufleistung über die gesamten 90 Minuten empfohlen. Nach einer Viertelstunde, also kurz nach dem 1:0, hatten die Eintracht-Profis bereits 1,6 Kilometer mehr abgespult als ihre Gegner aus Westfalen. Zur Pause war es ein Plus von fast drei, mit Abpfiff sogar von fast sechs Kilometern. Dem BVB, das muss dazu gesagt werden, steckte noch das Champions-League-Spiel unter der Woche gegen Lazio Rom (1:1) in den Knochen. Die Leistung der Hessen schmälert das aber nicht.

Denn die Hausherren überraschten die Borussia zudem mit einem mutigen und knackigen Pressing. War Dortmund in Ballbesitz, war auf der anderen Seite systematisches Anlaufen angesagt. Silva, dahinter Kamada sowie Aymen Barkok und dann recht bald Kostic, Djibril Sow, Sebastian Rode oder der erneut auffällige Durm – alle hatten sie sich spätestens an der Mittellinie (!) positioniert, wollte der BVB einen Angriff aufziehen. Die Folge: Wenn spielerisch nichts lief, probierten es die Gäste mit langen Bällen. Das aber ist harmlos, wenn der potenzielle Abnehmer Julian Brandt und nicht Erling Haaland heißt.

4. BVB-Umstellung nimmt der Eintracht den Schwung

Blöd für Frankfurt, dass auch Borussia-Coach Lucien Favre die fehlende Offensivpower in seinem Team erkannte. Er reagierte, brachte mit dem 16 Jahre jungen Youssoufa Moukoko den einzigen Stoßstürmer im vom Verletzungspech gebeutelten BVB-Kader, nahm dafür mit Mahmoud Dahoud einen der beiden Sechser runter.

Eine Umstellung, mit der die Hütter-Elf zunächst überhaupt nicht zurechtkam. Dortmund war nun besser, bissiger und glich durch Reyna aus (56.). Erst nach den weiteren Chancen von Brandt (64.), Moukoko (68.) oder dem Freistoß von Jadon Sancho (74.) hatte sich die Eintracht auf die veränderte Spielweise des BVB einstellen können.

5. Und wöchentlich grüßt das Unentschieden

"Es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Unentschieden oder Niederlage", hat Franz Beckenbauer mal gesagt. Eine durchaus vage These des Kaisers, doch die Eintracht schickt sich an, sie mit wissenschaftlichen Daten zu präzisieren. Bei Spielen mit Frankfurter Beteiligung ist seit Ende Oktober nämlich ausschließlich das Unentschieden die einzige Möglichkeit. Das 1:1 vom Samstag war bereits das fünfte Remis in Folge und zudem das siebte in der laufenden Saison. Liga-Höchstwert!

Das zeugt einerseits von einer gewissen Konstanz, schließlich bleibt das 0:5 gegen die Bayern vom fünften Spieltag vorerst die einzige Niederlage. Andererseits zeigt das Unentschieden gegen die Borussia aber auch: In das Rennen um einen Europapokal-Platz kann die Eintracht mit solchen Ergebnissen derzeit nicht eingreifen. In Frankfurt dürfte es also zur Beruhigung beitragen, dass Beckenbauer mit seiner These irgendwie doch richtig lag. Und auch ein Sieg durchaus im Bereich des Möglichen liegt.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:1 (1:0) Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, N'Dicka - Durm, Sow, Rode (67. Ilsanker), Kostic - Barkok (74. Kohr), Kamada - Silva (74. Dost)



Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Zagadou - Morey, Dahou (46. Moukoko), Witsel, Schulz - Sancho, Brandt (74. Bellingham), Reyna



Tore: 1:0 Kamada (9.), 1:1 Reyna (56.)

Gelbe Karten: Abraham, N'Dicka, Rode, Kamada / Can



Schiedsrichter: Winkmann (Kerken)

