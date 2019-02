Eintracht Frankfurt übertrumpft sich in einer magischen Europa-League-Nacht gegen Schachtar Donezk selbst und geht den nächsten Entwicklungs-Schritt. Nach anfänglichem Chaos warten jetzt gleich reihenweise Wunschlose.

Eintracht Frankfurt steht nach einem 4:1-Sieg gegen Schachtar Donezk im Achtelfinale der Europa League. Luka Jovic (23.), Doppelpacker Sébastien Haller (27./80.) und Ante Rebic (88.) treffen für Frankfurt, Junior Moares gelingt der zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (63.) für die Gäste. Im Vorfeld der Partie sorgt die kurzfristige Absage der Choreo für mächtig Wirbel. Die Analyse in fünf Punkten.

Choreo-Gate

Rund eine Stunde vor Anpfiff rückte das sportliche Geschehen plötzlich komplett in den Hintergrund. Nach einem handfesten Streit mit der Polizei, einer richterlich angeordneten Durchsuchung des Fanbereichs und der Entfernung eines an Innenminister Peter Beuth (CDU) gerichteten Schmähplakats sagten die Frankfurter Ultras die seit Tagen geplante und aufgebaute Choreographie ab. Ein mehrköpfiges Aufräumkommando schwirrte aus dem Block einmal quer durchs Stadion und sammelte die bereits ausgelegten Fahnen und Folien wieder ein.

Ein Stimmungskiller, der zumindest bei den Zuschauern für reichlich Verwirrung und stark gedämpfte Vorfreude sorgte. Statt des nächsten großen Empfangs, der sich erstmals auch über die Haupt- und Pressetribüne ziehen sollte, lag Aggression und Wut in der Luft. "Wir haben das natürlich mitbekommen. Großartig damit beschäftigt haben wir uns aber nicht, wir waren im Tunnel", kommentierte Eintracht-Trainer Adi Hütter die Ereignisse nach Abpfiff. Eine Auswirkung auf die Mannschaft hatte der fehlende Push von den Rängen nicht.

Die Eintracht kann Defensive

Ganz im Gegenteil: Die Eintracht machte von der ersten Minute an klar, wie groß die Lust auf diesen Wettbewerb ist und zermürbte die fußballerisch besseren Ukrainer mit beinharter und disziplinierter Defensivarbeit. Der blitzgeheilte Sebastian Rode und der vom Libero zum Sechser umfunktionierte Makoto Hasebe fungierten gemeinsam mit dem enorm fleißigen Mijat Gacinovic als Abfangjäger. Die Türsteher-Dreierkette bildeten David Abraham, Martin Hinteregger und Evan N’Dicka. Platz zum Atmen oder gar Kombinieren für Donezk: Fehlanzeige.

Im Gegensatz zu den meisten Bundesliga-Spielen griff die Eintracht die Gäste aus der Ostukraine nicht ganz vorne an, sondern ließ sich etwas fallen und machte erst im Mittelfeld die Räume richtig eng. Sobald ein Spieler überspielt wurde, stand schon der nächste parat. 55 Prozent gewonnene Zweikampfquote sind ein Beleg für Motivation und Einsatzbereitschaft. Die Eintracht liebt diese Auftritte im internationalen Wettbewerb und wuchs erneut über sich hinaus. "Wir haben taktisch, läuferisch und kämpferisch voll dagegengehalten", lobte Hütter. Die Eintracht nur auf ihre ungeahnten Defensivschlacht-Fähigkeiten zu beschränken wäre jedoch auch falsch.

Die Stürmer treffen wieder

Nachdem in der Anfangsphase entgegen aller Gewohnheiten fast ausschließlich die Absicherung des eigenen Tores im Vordergrund stand, stellte im weiteren Spielverlauf auch die Frankfurter Offensivabteilung ihre besondere Qualität unter Beweis. Zunächst hämmerte Jovic eine flache Hereingabe von Danny da Costa per Direktabnahme zur Führung in die Maschen, dann blieb Haller zweimal eiskalt. Erst verwertete er einen berechtigten Handelfmeter, dann krönte er einen sensationell ausgespielten Konter in Fjortoft-Manier zur Vorentscheidung und brachte das Stadion zum Beben (nicht brennen). "So etwas Lautes wie beim 3:1 habe ich noch nie erlebt", berichtete Torhüter Kevin Trapp. Ante Rebic, der dieses Mal zunächst auf der Bank saß, machte die Glückseligkeit kurz später perfekt.

"Alle drei Stürmer haben getroffen, das war eine Top-Leistung", bilanzierte Hütter nüchtern. Das zuletzt etwas schwächelnde Sturmtriumvirat meldete sich rechtzeitig zum bis dato wichtigsten Spiel des Jahres zurück und lieferte. Allen voran Haller, der auch als Ballverteiler und Anspielstation brillierte, ist auf europäischem Topniveau angekommen. So viel Angriffspower gab es in Frankfurt lange nicht.

Die Eintracht-Evolution

Apropos europäisches Topniveau. Hinten stark, vorne gefährlich und immer Herr der Lage. Trotz zwischenzeitlicher Drangphase, dem Anschlusstreffer durch Moraes und zwei Lattenknallern hatte die Eintracht die Partie zumindest 70 Minuten lang voll im Griff. "Gegen eine Champions-League-Mannschaft", wie Hütter nicht ohne Stolz unterstrich. Der Österreicher, eigentlich Verfechter von bedingungsloser Offensive, emanzipierte sich ein Stück weit von sich selbst und wählte erstmals in dieser Spielzeit eine vorsichtigere Herangehensweise. Der lange geforderte Plan B, plötzlich war er da und funktionierte.

Die Eintracht 2.0 kann mehr als Pressen, Rennen und auf die individuelle Klasse von Rebic-Jovic-Haller setzen. Die Eintracht 2.0 kann sich dem Gegner anpassen und flexibel auf besondere Umstände reagieren. "Natürlich möchte ich attraktiv spielen. Aber gegen ein Topteam wie Donezk musste ich eine andere Taktik wählen", so Hütter. "Das hat geklappt. Das war heute unsere absolut beste Saisonleistung."

Das Achtelfinale ruft - wer darf es sein?

Als Belohnung für alle Mühen und den Mut dürfen die Eintracht und ihre Fans die Reise durch Europa noch mindestens eine Runde fortsetzen. Am 7. Und 14. März geht es bereits weiter mit dem Achtelfinale, die Auslosung des kommenden Gegners findet am Freitag ab 13 Uhr in Nyon statt. Die Liste der möglichen Gegner ist ebenso lang wie attraktiv. Wer darf es sein? Sevilla, Villareal oder Valencia aus Spanien? Arsenal oder Chelsea aus London? Oder vielleicht doch Inter Mailand?

Während sich da Costa und Hasebe unisono für ein Duell mit Arsenal aussprachen und auch Sportvorstand Fredi Bobic Präferenzen für einen spanischen oder englischen Gegner äußerte, gab sich Hütter gewohnt zurückhaltend. Er habe kein Wunschlos, betonte er. Er nehme es, wie es kommt und genieße jetzt einfach nur den Moment. "Die Eintracht feiert, Frankfurt feiert." Dann darf man auch ohne Wunschlos wunschlos glücklich sein.