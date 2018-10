Auf Eintracht Frankfurt warten nach der Länderspielpause fünf vermeintlich leichte Spiele. Ist die Favoritenrolle Fluch oder Segen? Klar ist: Eigentlich können die Hessen nur verlieren.

Die bisherige Saison von Eintracht Frankfurt lässt sich leicht zusammenfassen: Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Debakeln in Supercup und DFB-Pokal folgten die erwarteten Punktverluste gegen stärkere Teams, Siege gegen schwächere Mannschaften und zwei europäische Feiertage. "Wir haben zehn Punkte nach sieben Spielen, nicht mehr und nicht weniger. Die Entwicklung stimmt aber", fasste Trainer Adi Hütter zusammen.

Die Eintracht hat sich zuletzt in einen kleinen Rausch gespielt und hatte zudem das nötige Spielglück auf ihrer Seite. Sollte es nach der Länderspielpause im gleichen Rhythmus weitergehen und die Eintracht ihre Partien gegen vermeintlich schlechtere Konkurrenten gewinnen, dürften die Hessen Mitte November die K.o.-Runde in der Europa League und das vordere Drittel der Bundesliga erreicht haben. Sollte.

Fünf Spiele – fünfmal Favorit

Die kommenden fünf Gegner gehören zwar allesamt nicht zu den Schwergewichten auf nationalem und internationalem Parkett, gerade das macht die Aufgaben aber so kompliziert. Die Mannschaft von Trainer Hütter ist plötzlich Favorit und hat etwas zu verlieren. Gegen Aufsteiger Düsseldorf, Aufsteiger Nürnberg, Schlusslicht Stuttgart und zweimal Limassol wären alles andere als Siege eine Enttäuschung. Die Fallhöhe ist hoch.

Weitere Informationen Das Programm der Eintracht 19.10. Fortuna Düsseldorf (H)

25.10. Apollon Limassol (H)

28.10. 1. FC Nürnberg (A)

02.11. VfB Stuttgart (A)

08.11. Apollon Limassol (A) Ende der weiteren Informationen

Das wiederum bedeutet, dass die Frankfurter auf defensiv eingestellte Teams treffen werden und entgegen ihrem Naturell das Spiel machen müssen. Anrennen gegen kompakt stehende Abwehrketten und spielerische Lösungen finden. Das gehört nach den nicht kompensierten Abgängen von Kevin-Prince Boateng und Omar Mascarell sicher nicht zu den Spezialdisziplinen der Hessen. Im zentralen Mittelfeld fehlen Spieler mit zündenden Ideen.

Was also tun? Die Eintracht muss sich auf das besinnen, was sie kann: Fehler provozieren, Torchancen eiskalt ausnutzen und auf keinen Fall nervös werden. Gegen Freiburg (2:0) half ein früher Treffer, gegen Hannover (4:1) ein Eckball, gegen Hoffenheim (2:1) ein Schnitzer des Gegners in Kombination mit der eigenen Stärke bei schnellen Umschaltsituationen. Ein Türöffner muss her. Leicht ist das sicher nicht, die gute Frankfurter Ausbeute gegen Teams aus dem Tabellenkeller aber auch kein Zufall.

Eintracht braucht Fehler des Gegners

Coach Hütter hat seinem Team drei Rezepte für das Kreieren von Torchancen an die Hand gegeben: Standards, frühes Pressing am gegnerischen Strafraum und Konter. Alle drei funktionieren nur, wenn der Gegner Fehler macht: falsches oder schlechtes Verteidigen nach ruhendem Ball, Ballverluste in der Spieleröffnung, zu langsames Umschalten von Angriff auf Abwehr. Topteams leisten sich solche Patzer, auf die die Eintracht lauert, deutlich seltener als angeschlagene Mannschaften. Und genau das ist die große Chance.

Die wenigen Tormöglichkeiten, die es geben wird, müssen genutzt werden. Kaltschnäuzigkeit ist Trumpf – und in dieser Saison eine Frankfurter Spezialität. Die Hessen brauchen gerade einmal 3,75 Schüsse pro Tor, lediglich Offensivmaschine Borussia Dortmund ist noch abgezockter. "Wir sind in der Lage, die nächsten Spiele zu gewinnen", versprach Hütter nach dem Erfolg in Sinsheim. "Die Mannschaft hat gezeigt, was sie leisten kann."

Blickt man auf die vergangen Jahre, ist allerdings Skepsis angesagt. Beinahe jedes Mal, wenn die Eintracht die Möglichkeit zum Sprung nach oben hatte, gab es einen Rückschlag. Vielleicht kommt dieses Jahr ja alles anders.

