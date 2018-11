In der neuen Folge von FUSSBALL 2000 gibt es Nachhilfe in griechischer Mythologie, quälende Reise-Strapazen und es werden die wirklich wichtigen Fragen des Lebens geklärt. Doch als wäre das nicht genug: Um den FC Schalke 04 geht es auch noch.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube. Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Externe Inhalte von Youtube zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube. Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts

Ab jetzt immer zum Wochenbeginn: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Folge 12: Limassol, Knaxos Naxos und Eintracht-Alarm im Bahnhofsviertel

Will Eintracht Frankfurt bei Apollon Limassol überhaupt gewinnen? Warum sollte Marvin niemals in die Scouting-Abteilung der Eintracht wechseln? Und was haben die Göttin der Schönheit und ihre Muschel damit zu tun? Marvin, Phil und Basti geben die Antworten!

In der neuen Folge von FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast gibt es Nachhilfe in griechischer Mythologie, quälende Reise-Strapazen und es werden am Kiosk die wirklich wichtigen Fragen des Lebens geklärt. Doch als wäre das nicht genug: Um den FC Schalke 04 geht es auch noch.

FUSSBALL 2000: Youtube | Twitter | hessenschau.de