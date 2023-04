Eintracht Frankfurt verliert – natürlich – auch gegen Borussia Dortmund. Was läuft schief bei den kriselnden Hessen? Gibt es irgendetwas, das Hoffnung macht? Die Jungs von FUSSBALL 2000 diskutieren den Absturz der Eintracht.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Acht Spiele, vier Punkte, Tabellenplatz neun: Eintracht Frankfurt geht in Dortmund unter und steht vor dem Scherbenhaufen einer Bundesligasaison. Basti, Phil, Nikan und ihr Gast Sean finden sich zur Eintracht-vergeigt-mal-wieder-eine-Rückrunde-Selbsthilfegruppe zusammen und analysieren die verdiente Pleite beim BVB.

Was läuft schief? Fehlt es am Willen oder an Qualität? Macht irgendetwas Hoffnung für die restlichen Partien? Kann Eintracht Frankfurt diese Saison überhaupt noch ein Spiel gewinnen oder geht es jetzt immer so weiter? Wie kann die Wende gelingen? Und schafft es Basti, die anderen mit seiner emotionalen Motivationsrede mitzureißen?