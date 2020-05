Gesänge, Jubel oder leidendes Raunen: Durch die Abwesenheit der Fans fehlt der Bundesliga beim Neustart das heimliche Herzstück. FUSSBALL 2000 hilft mit einer Stadion-Tonspur voller Fan-Leidenschaft aus!

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Staffel 2, Folge 72: Fans von Eintracht Frankfurt müssen bei den Geisterspielen in der Bundesliga draußen bleiben, dabei sind sie doch – Hand aufs Herz - das Wichtigste im Fußball! Der Eintracht-Videopodcast schafft Abhilfe für alle Ausgesperrten vor den Fernsehern mit 111 Minuten Stimmung aus dem Waldstadion. Einfach mit Anpfiff starten und das Video bringt über die gesamte Länge des Spiels authentisches Stadtwald-Feeling ins Wohnzimmer. So lassen sich sogar Geisterspiele von Eintracht Frankfurt ertragen.