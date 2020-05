Der Bundesliga-Restart von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach ist eine Fußball-Wundertüte. Einen Favoriten gibt es nicht, dafür aber viele Argumente für einen unterhaltsamen Bundesliga-Abend. FUSSBALL 2000 erwartet Wildwest-Fußball.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 71: Nach mehr als zwei Monaten Corona-Zwangspause kehrt Eintracht Frankfurt am Samstagabend mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in den Bundesliga-Alltag zurück. Die Vorbereitung war für das Team aus Frankfurt von Trainer Adi Hütter sehr kurz, wirklich eingespielt können weder die SGE noch Borussia Mönchengladbach sein. FUSSBALL 2000 schaut deshalb in die Fußball-Glaskugel, wagt eine Prognose, denkt über die bestmögliche Aufstellung von Eintracht Frankfurt nach und findet viele Gründe für einen spektakulären Bundesliga-Schlagabtausch mit Toren, und noch mehr Toren.