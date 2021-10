Etwas über 100 Tage ist Oliver Glasner Trainer von Eintracht Frankfurt. Was hat sich seither getan? Wird das was mit Spielidee und Spielsystem? Was macht Mut und was nicht? Die Jungs von FUSSBALL 2000 ziehen eine Zwischenbilanz.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Oliver Glasner ist seit etwas über 100 Tagen als neuer Eintracht-Trainer im Amt. Hinter ihm liegen bereits ein schwieriger Transfersommer, ordentlich Unruhe, viele Unentschieden und ein historischer Sieg bei Bayern München. Doch wie ist seine bisherige Amtszeit zu bewerten?

Basti, Phil und Stephan blicken auf 100 Tage Glasner zurück, debattieren im feinsten Elephantenrunden-Sprech die Systemfrage, blicken auf Dinge, die Mut machen und erklären, warum das Spiel gegen die Hertha so wichtig ist – und was der ungarische Friedhelm Funkel damit zu tun hat.