Nach dem Fest bei Betis Sevilla besiegt Eintracht Frankfurt auch den VfL Bochum mit 2:1. Doch während Knauff, Lindström und Kamada immer besser zusammenwachsen, verabschiedet Eintracht Frankfurt mit Jürgen Grabowski den größten Spieler seiner Historie. FUSSBALL2000 blickt auf die emotionale Partie.

Eintracht Frankfurt gewinnt nach vier Heimniederlagen in Folge wieder - und findet passend zum Saisonendspurt zu alter Form zurück. Der 2:1-Sieg gegen ersatzgeschwächte Bochumer bestätigt den guten Lauf von Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner behält mit seinem Festhalten an der neu gefundenen Stammformation Recht. Doch wird eine solche Leistung auch gegen Betis Sevilla reichen, um in die nächste Runde der Europa League einzuziehen? Patricia, Basti und Marv von FUSSBALL2000 analysieren, was die Knackpunkt im Spiel gegen Bochum waren, wo es noch hakt und erinnern an die größte Legende, die Eintracht Frankfurt jemals hatte: Jürgen Grabowski.