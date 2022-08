Eintracht Frankfurt bekommt vom FC Bayern die Grenzen aufgezeigt, nach dem Abpfiff ist die Personalie Filip Kostic aber mindestens genauso interessant wie der Spielverlauf. Jetzt braucht es schnelle Problemlösungen – der nächste Gegner für Eintracht Frankfurt heißt immerhin Real Madrid.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt hat zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison ein Debakel erlebt. Eintracht Frankfurt verlor am Freitagabend mit 1:6 (0:5) gegen Bayern München. Die Tore für die Bayern erzielten Joshua Kimmich (5. Minute), Benjamin Pavard (11.), Sadio Mané (29.), Jamal Musiala (35./84.) und Serge Gnabry (43.). Den Eintracht-Ehrentreffer steuerte Randal Kolo Muani bei (64.).

Nach der Bauchlandung von Eintracht Frankfurt zum Start in die neue Bundesliga-Saison wird auch über die Zukunft von Filip Kostic mindestens genauso viel gesprochen wie über die diversen taktischen und spielerischen Unzulänglichkeiten von Eintracht Frankfurt vor den Gegentoren eins bis sechs. Filip Kostic soll bei Juventus Turin so weit oben auf dem Einkaufszettel stehen, dass der Club aus der Serie A laut italienischer Berichte sein Angebot an Eintracht Frankfurt auf zwölf Millionen Euro plus mögliche Boni erhöht haben soll.

Als Filip Kostic am Freitagabend – unmittelbar nach seiner Auswechselung – dann auch noch die Seitenlinie entlang lief, dabei stehende Ovationen sowie Gesänge von den Fans von Eintracht Frankfurt entgegennahm und freundlich zurück applaudierte, da witterten nicht wenige so etwas wie eine Abschiedstour durchs Waldstadion. Eine Tour war es allemal, aber erst einmal nur in Form eines notwendigen Fußmarsches vom Ort der Auswechselung vor der Gegentribüne bis zur Bank von Eintracht Frankfurt vor der Haupttribüne.

Doch das Spiel gegen den FC Bayern München zum Bundesliga-Auftakt war nur der Anfang einer Saison voller Höhepunkte. Bereits am Mittwoch geht es für Eintracht Frankfurt in Helsinki gegen den Champions-League-Sieger Real Madrid um den Europäischen Supercup. Kann Eintracht Frankfurt bis dahin die Schwächen in der Defensive ablegen? Und wird Filip Kostic nochmal das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen? Wir versuchen Antworten auf die Fragen zu finden.