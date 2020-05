Für Eintracht Frankfurt endet die Corona-Zwangspause am Samstag mit dem Heimspiel gegen Gladbach. Ist die Fortsetzung der Saison nun ein Grund zur Freude oder die völlig falsche Entscheidung von Politik und DFL? FUSSBALL 2000 diskutiert.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 70: Die Bundesliga-Saison wird trotz der Corona-Pandemie am kommenden Wochenende mit Hygiene-Konzepten, Quarantäne für die Spieler und regelmäßigen Tests fortgesetzt. Das Kabinenvideo von Salomon Kalou, die Corona-Fälle bei Dynamo Dresden oder auch die Bedenken von Neven Subotic oder dem Kölner Birger Verstraete spielen keine Rolle. Ist diese Entscheidung der DFL vertretbar oder sollte der Ball auch in der Bundesliga weiter ruhen? FUSSBALL 2000 trifft sich wenige Tage vor dem Geisterspiel-Comeback von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach wieder einmal in der Videokonferenz und diskutiert. Spoiler: Komplette Einigkeit herrscht nicht.