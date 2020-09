Erst Erfolgscoach, dann Krisenmanager: Trainer Adi Hütter bleibt Eintracht Frankfurt auch in Zukunft erhalten. Ist dies das richtige Signal für die Zukunft der Eintracht? FUSSBALL 2000 diskutiert die Hintergründe.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 3, Folge 88: Sie haben bei FUSSBALL 2000 viel gelobt, viel gemeckert und sind jetzt doch irgendwie zufrieden: Die Stimmen der Kritik in Frankfurt an Trainer Adi Hütter scheinen zunächst verstummt und einer neuen Bescheidenheit gewichen zu sein. Viel Zeit für Abwägungen bleibt sowieso nicht, schließlich steht für Eintracht Frankfurt schon am Wochenende die erste Runde im DFB-Pokal beim TSV 1860 München an.