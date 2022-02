Eintracht Frankfurt macht auch gegen den VfL Wolfsburg zu viele Fehler in der Abwehr und verliert das nächste Heimspiel. Makoto Hasebe ist verletzt, Martin Hinteregger ist außer Form. Muss Trainer Oliver Glasner umstellen? FUSSBALL 2000 diskutiert.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt verfällt gegen den VfL Wolfsburg in alte Muster und steckt nach der 0:2-Niederlage im Niemandsland der Bundesliga-Tabelle fest. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner ist in der Offensive viel zu harmlos und bekommt auch gegen schwache Wolfsburger die Defensive nicht dicht. Die Dreierkette schwimmt in Abwesenheit von Makoto Hasebe bedenklich, allen voran Martin Hinteregger ist ein Unsicherheitsfaktor. Muss Hinti gegen den 1. FC Köln wieder auf die Bank und sollte die Eintracht wieder auf Viererkette umstellen? FUSSBALL 2000 analysiert die Partie gegen Wolfsburg und stellt die Systemfrage. Außerdem Thema: Muss die Eintracht bei der Aufstellung wieder mehr Risiko gehen und sollte auch Ansgar Knauff mal eine Chance von Beginn an bekommen?