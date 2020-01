Den Spitzenreiter geschlagen, aber noch viel Luft nach oben. FUSSBALL 2000 analysiert den furiosen Sieg von Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig und warnt vor zu viel Euphorie. Noch ist nichts gewonnen.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 48: Eintracht Frankfurt macht den Traumstart in die Bundesliga-Rückrunde perfekt und hat nach dem Sieg gegen RB Leipzig die Krise hinter sich gelassen. Oder etwa nicht? Basti, Mark, Marv und Phil sehen bei dem überzeugenden Auftritt gegen den Tabellenführer zwar viele gute Ansätze, bis zum Ende der Transferperiode sollte trotzdem noch etwas passieren. Verfrühter Jubel, da sind sich alle einig, könnte böse enden.