Eintracht Frankfurt zeigt gegen den VfB Stuttgart wieder einmal zwei Gesichter und verschwindet im Bundesliga-Niemandsland. FUSSBALL 2000 sucht und findet Gründe für die seltsamen Leistungen. Eine Folge mit zwei Halbzeiten.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt steht mit zehn Punkten nach sieben Spielen auf Platz elf der Bundesliga-Tabelle. Was für Sportdirektor Bruno Hübner ein guter Saisonstart ist, wird für viele Fans der Eintracht immer mehr zum Ärgernis. Remis gegen Arminia Bielefeld, Remis gegen den 1. FC Köln, Remis gegen Werder Bremen, Remis gegen den VfB Stuttgart.

Ist das wirklich alles? Wieso saßen Aymen Barkok und Amin Younes schon wieder nur auf der Bank? Und warum wacht die Mannschaft von Trainer Adi Hütter immer erst nach Rückstand auf? Basti, Mark, Marv und Phil analysieren das 2:2 in Stuttgart und finden tatsächlich auch etwas Positives.