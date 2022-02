Trotz der Niederlage gegen Bayern München ist die Stimmung bei Eintracht Frankfurt erstaunlich gut. Trainer Oliver Glasner sieht das Ende der Talsohle erreicht und spricht von der Trendwende. Aber ist das wirklich so? FUSSBALL 2000 ist da skeptisch.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt verliert gegen Bayern München das dritte Spiel in Folge und erzielt zum dritten Mal in Folge kein Tor. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner kann Europa damit wohl abhaken und richtet den Blick allmählich nach hinten. In der Offensive geht weiterhin nichts zusammen, gegen die Bayern steht zum ersten Mal in dieser Saison gar kein Stürmer auf dem Platz. Kann das wirklich alles sein? Und warum ist Glasner nach der Partie so zufrieden? Basti, Mark und Marv sind zunehmend ratlos, versuchen aber auch positive Aspekte zu finden. Die Dreierkette steht, Ansgar Knauff und Ajdin Hrustic zeigen zumindest gute Ansätze. Die gute Nachricht: In der nächsten Woche ist Europa League.