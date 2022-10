Eintracht Frankfurt spielt gegen Union Berlin extrem clever und geht den nächsten Entwicklungsschritt. FUSSBALL 2000 analysiert die Partei und sagt: In dieser Form muss auch Tottenham Hotspur Angst vor den Hessen haben.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt schlägt Spitzenreiter Union Berlin mit 2:0 und rückt näher ran an die Spitzengruppe der Bundesliga. Die Tore von Mario Götze und Jesper Linström krönen eine ganze starke Leistung von Eintracht Frankfurt und zeigen, dass Eintracht Frankfurt immer besser in Form kommt. Basti und Mark besprechen den Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin und heben dabei vor allem den Matchplan von Trainer Oliver Glasner hervor. Eintracht Frankfurt spielt so wie Union Berlin eigentlich spielen wollte und präsentiert sich wie ein Spitzenteam. Eintracht Frankfurt ist damit pünktlich zum Knaller in der Champions League gegen Tottenham Hotspur in sehr guter Verfassung und muss auch gegen den Dritten der Premier League nicht verstecken.