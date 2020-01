Beim Duell von Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig geht es für die Hessen um Wichtigeres als drei Punkte. Unabhängig vom Ergebnis könnte die Partie richtungsweisend für die weitere Saison sein.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 47: Nach dem Auftaktsieg bei der TSG 1899 Hoffenheim wartet auf Eintracht Frankfurt gleich der nächste Plastikclub: Im Heimspiel gegen RB Leipzig ist die Mannschaft von Trainer Adi Hütter klarer Außenseiter. Basti, Mark, Marv und Ehrengast Hadi Bougart finden aber gute Gründe, warum die Partie gegen die Elf von Julian Nagelsmann auch bei einer Niederlage hilfreich sein kann. Ein paar Anekdoten vom Frankfurter Rapper Hadi gibt es gratis dazu.