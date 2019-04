Die Eintracht vergibt einen Matchball, hat aber trotzdem weiter alle Chancen auf die Champions League. FUSSBALL 2000 schwört sich und alle Frankfurter Fans auf den Endspurt ein und begrüßt einen Rückkehrer.

Ab jetzt immer am Anfang der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Folge 38: Darum muss die Eintracht Wolfsburg schnell abhaken

Immer noch Vierter, immer noch im Europa-League-Halbfinale, aber auch immer noch nix gewonnen: Eintracht Frankfurt muss nach zwei schwächeren Spielen in der Bundesliga auch auf der nationalen Bühne wieder durchstarten, sonst sind die ganz großen Ziele in Gefahr. Oder ist alles doch nicht so schlimm? Marv, Mark und Urlauber Basti glauben jedenfalls weiter an die Königsklasse.

FUSSBALL 2000: Youtube | Twitter | hessenschau.de