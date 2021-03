Amin Younes ist bei Eintracht Frankfurt in kürzester Zeit zum Liebling der Fans geworden. Denn der kleine Dribbler verkörpert das, was Eintracht Frankfurt ausmacht, auf und neben dem Platz. FUSSBALL 2000 mit einer Hommage.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Spätestens sein Traumtor gegen den FC Bayern München brachte Amin Younes wieder in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Doch der Mittelfeldspieler ist nicht nur giftig gegen und kreativ mit dem Ball, sondern zeigt auch abseits des Platzes, dass er ein Mensch mit einem großen Herz ist. Seine reflektierten Aussagen zum Gedenken an den Anschlag von Hanau passen so gar nicht zum Fußballer-Klischee. Basti Red, Marvin, Patricia und Stephan sprechen in einer Sonderfolge über große Gesten, das Frankfurter Selbstverständnis und warum Amin Younes noch viele Jahre bei der Eintracht bleiben wird.