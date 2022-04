Trotz der Niederlage gegen den SC Freiburg fährt Eintracht Frankfurt voller Optimismus zum FC Barcelona. Klar ist: In diesem Jahrhundertspiel muss eine Leistungssteigerung her. Klar ist aber auch: Die Überraschung ist möglich.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Nur vier Tage nach der Niederlage in der Bundesliga gegen den SC Freiburg wartet auf Eintracht Frankfurt das nächste Highlight-Spiel. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner tritt im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Barcelona an und hat nach dem 1:1 im Hinspiel tatsächlich noch alle Chancen aufs Halbfinale. Basti, Mark, Mark und Phil analysieren die Heimpleite gegen Freiburg und werfen einen Blick voraus auf das Spiel im Camp Nou. Kann die Eintracht das wirklich schaffen? Was macht Mut? Und wer darf auf keinen Fall ausfallen? Und jetzt: Fertig machen für die Sensation.