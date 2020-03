FUSSBALL 2000 meldet sich erneut per Video-Konferenz aus der Quarantäne und spricht über die aktuellen Entwicklungen der Corona-Krise. Dieses Mal im Mittelpunkt: die EM, Patient Null und der Fitnessplan der Eintracht.

Staffel 2, Folge 64: Das Coronavirus hat das Leben, den Fußball und Eintracht Frankfurt weiter fest im Griff. Während die Europameisterschaft definitiv erst im nächsten Jahr stattfindet, hofft die Bundesliga weiter auf eine Fortsetzung der Saison. Wie wichtig eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs finanziell wäre und wie unreal die Situation weiterhin ist, besprechen Basti, Mark, Marv und Phil in der zweiten Videokonferenz in der Geschichte von FUSSBALL 2000. Diskutiert wird dabei auch die Frage, ob Fredi Bobic mit seiner Transferplanung vielleicht doch alles richtig gemacht hat. Müssen wir Dietmar Hopp danken? Und warum trägt Marvin immer eine Jacke? Das alles und noch mehr in unserer Quarantäne-Ausgabe.